ŽESTOK RAT NA TVITERU: Đukanović: Đilase, kukavice, ajde sa mnom na TV duel! Što se kriješ iza lutkarskog pozorišta?!

Poslanik SNS Vladimir Đukanović pozvao je lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa na TV duel. On je na Tviteru prozvao Đilasa jer se nije kandidovao na izborima ni za predsednika, ni za premijera ni za gradonačelnika i rekao mu da s obzirom na to da je samo kandidat za poslanika nema pravo da na duel zove predsednika Srbije i SNS Aleksandra Vučića, već da to može da radi samo sa nekim sebi ravnim.

foto: Printscreen

- Nego, pitam Dragana Đilasa, zašto se nisi kandidovao na izborima za predsednika Srbije, premijera ili gradonačelnika? Zašto se kriješ iza lutkarskog pozorišta? Tražiš duel sa Vučićem, a ne smeš da se kandiduješ. Pošto si kandidat za poslanika, evo ja ti nudim duel. Kukavice - napisaao je Đukanović na Tviteru.