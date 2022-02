ĐILAS DOBIO STRUČNO OBJAŠNJENJE, PA SE RAZBESNEO! Srećko Mihailović: Evo zašto su anonimna istraživanja lidera SSP SUMNJIVA!

Još jedan istraživač javnog mnenja našao se na udaru lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, jer se usudio da javno objasni zašto treba sumnjati u anonimna istraživanja o kojima opozicionar redovno obaveštava javnost. Sociolog i istraživač Demostata Srećko Mihailović objavio je autorski tekst "Lažna istraživanja - predizborna ekspanzija", u kojem je detaljno objasnio koja istraživanja su lažna, a Đilas se našao prozvanim, pa ga je odmah žestoko napao, iako nije ni pomenut.

foto: Screenshot

- Valja posumnjati u istinitost i objektivnost svakog istraživanja koje se javno predstavlja a da se ne navodi ko je obavio istraživanje, imenom i prezimenom i ko je naručio istraživanje, imenom i prezimenom. Dakle, a priori treba sumnjati u istraživanja koja je obavila "jedna agencija", "neki istraživač", "poznata NVO" i slično. Neprihvatljivo je objašnjenje kao ono "ne objavljujemo ime agencije koja je vršila istraživanje zbog..." ovog ili onog ("jer to može uticati na njihovo poslovanje", "jer bi to dovelo u pitanje neometan rad istraživača"). Sumnjivi su istraživački nalazi ako uz te nalaze ne dobijemo i podatke o tipu i obimu uzorka i ocenu reprezentativnosti, o proceduri prikupljanja podataka - naveo je Mihailović u tekstu u Danasu.

On na kraju zaključuje da odgovornost za uvažavanje ili neuvažavanje bilo lažnih istraživanja bilo onih koja to nisu, snose političari.

I Đilas se, kao političar poznat po iznošenju anonimnih istraživanja, ekspresno javio da odgovori Mihailoviću, uz sijaset uvreda i pokušaje diskreditacije ovog iskusnog sociologa i istraživača.

- Poštovani gospodine Mihailoviću, ako ste hteli da govorite o lažnim istraživanjima, onda je trebalo da uradite analizu istraživanja raznih agencija i kažete koja od njih su "fake research". Naravno pod uslovom da to uradite bolje od istraživanja koja ste radili pred predsedničke izbore 2017. To što ste tada prezentovali vas dosta diskvalifikuje kad je u pitanje bavljenje ovom materijom... O tome koliko Demostat diskvalifikuje činjenica da u rukovodstvu firme sedi Zoran Panović, član Upravnog odbora RTS, u vreme najvećeg moralnog pada ove kuće, neću ovom prilikom - naveo je Đilas u odgovoru koji je objavio Danas.

On je zapretio da će "saradnici neofašista" koji lažiraju istraživanja uskoro odgovarati, pa Mahiloviću poručio i da izađe "iz mantre svi su isti, jer nisu".

- Ukoliko to ne želite ili ne možete, onda nema smisla ni da pišete tekstove poput onog koji ste objavili i u kome ste sve koji se bave istraživanjima manje-više izjednačili. I saradnike neofašista, koji evidentno lažiraju rezultate i za to će uskoro odgovarati, i one koji ne znaju i zato greše, ali i one koji svoj posao rade pošteno i koji rade za sebe ili su angažovani od strane ljudi koji se bore za slobodu - piše Đilas.

Inače, lider SSP sklon je ovakvim napadima na istraživače javnog mnenja, što je osetio nedavno i Đorđe Vukadinović zbog po Đilasa nepovoljnih rezultata koje su dobili istraživači Nove srpske političke misli. Đilas je jednom prilikom čak zapretio svima koji, kako je rekao, plasiraju lažna istraživanja da će zbog toga morati krivično da odgovaraju. Tada su na meti Đilasa bile agencije Faktor plus i Ipsos, koje je lider SSP optužio za lažiranje istraživanja.

Kurir.rs