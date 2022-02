NATO AGRESORU SMO SLOMILI ZUBE NA KiM! STRUČNJACI NEMAJU DILEMU: Ne bi bilo pregovora sa Prištinom da je Srbija 1999. izgubila rat

Nekadašnji potpukovnik Kontraobaveštajne službe Ljuban Karan i stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez saglasni su da je tokom NATO agresije 1999. godine Srbija pokazala pravi vojnički genije i strategiju koja je dovela do toga da agresor ne ostvari svoje ciljeve.

- Mislim da je odgovor između. Nismo pobedili na onaj način na koji je vlast Slobodana Miloševića htela da prikaže, ali nismo ni poraženi iako su neke nove vojne snage tvrdile da smo izgubili zauvek Kosovo i Metohiju. Mi smo dobili Rezoluciju 1244, suverenitet Srbije na KiM je okrnjen, ali mi nismo izgubili teritoriju - rekao je profesor Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost u jutarnjem programu Kurir telvizije.

foto: Kurir televizija

Kajtez je naglasio da nam i sa Zapada odaju priznanje na strategijskom maskiranju.

- Kad su zapadni čelnici videli koliko je uništeno oruđa i oružja nisu mogli da veruju koliko je to bilo malo. Naše žrtve bile su mnogostruko manje nego što su očekivali, a gubici u oružju mnogo, mnogo manji. Tako da vojnički gledano, protiv koga smo se borili, ne možemo da spustimo glavu, ali mi nismo mogli dobiti taj rat jer je sedamnaest najmoćnijih zemalja bilo protiv nas - rekao je Kajtez.

Bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan istakao je da se njegovo mišljenje kosi sa mišljenjem Kajteza.

foto: Kurir televizija

- Ja mislim da smo mi ipak pobedili. Pobeda je u tome što NATO nije ostvario svoje vojne ciljeve. Oni su zacrtali da za veoma kratko vreme poraze srpsku vojsku i da Srbija potpiše bezuslovnu kapitulaciju i da predamo oružje njima. A to se nije desilo. Srpska vojska je sebi postavila cilj da ne dozvoli prodor neprijateljske vojske u dubinu teritorije i taj cilj je i ostvarila u potpunosti. Niko nije ušao u Srbiju i zato mi to možemo tretirati kao veliku pobedu. Tadašnja Jugoslavija pobedila je i u obaveštajnom ratu. Naša vojno-obaveštajna služba preko generala Jovana Milanovića uspela je da u centrali NATO stvori obaveštajnu mrežu i da dođe do dokumenata i informacija o ciljevima i datumima napada - rekao je Karan.

NATO je prema njegovim rečima bio zbunjen.

- NATO je vršio istraživanje gde su odredili unosne ciljeve i mislili su da će iz vazduha kompletno uništiti vojnu strukturu od raketne jedinice, preko radara, pa sve do komandi i tenkova. Obaveštajni podaci koje je Milanović dostavio iskorišćeni su maksimalno. Odložili su agresiju za pet meseci jer su shvatili da ciljeva koje treba da uništi njihova moćna organizacija odjednom nema. Preko noći ciljevi su nestali i nisu imali šta da gađaju. Pobedila ih je naša vojska i u obaveštajnom i u konvencionalnom ratu - ističe Karan.

Kajtez ističe da danas ne bi bilo nikakvih pregovora sa Prištinom da je Srbija izgubila u ratu 1999. godine.

- Zahvaljujući herojstvu naših oficira i vojnika ideja kopnene operacije iz Albanije nije prošla. Želeli su kopneno da prodru i da praktično slome kičmu i otpor. Mislili da će to uraditi za nekoliko dana, a to se za njih odužilo na neverovatnih osamdeset i nešto dana. Mi smo tada bili bez ičije pomoći, Rusija je bila na kolenima, mi apsolutno nismo imali nikakvu pomoć. Jedna ogromna NATO mašinerija se ostrvila na jednu malu zemlju. Istorijski gledano ovo je bila prva bitka sukoba unipolarnog i multipolarnog sveta. Taj sukob je osvestio mnoge u svetu i to pre svega Moskvu i Peking i neke arapske zemlje - ističe Kajtez.

foto: Kurir televizija

O planu razbijanja Jugoslavije prema Karanovim rečima razmišljalo se još od Drugog svetskog rata.

- Taj plan je star, a konce su vukli britanska i američka obaveštajna služba. Već tada nisu bili zadovoljni stvaranjem Jugoslavije kao takve i pokušavali su pomaganjem tih terorističkih grupa, križara i tako dalje da je razbiju. Drugi pokušaj je bio nakon hrvatskog proleća, koje nije uspelo, ali tada su izvukli pouke i napravili jedan strategijski plan za postitovski period. Tu je napravljen jedan korektan plan sa osloncem na strukture koje su sklonili - proustaške, probalijske, šitarske... Njih su pomagali i polako su ih grupisali da bi od njih napravili nekakvu kvazipolitičku strukturu koja je kasnije zajedno sa Tuđmanskim snagama razbijala Jugoslaviju - ističe Karan.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

15:22 STIŽU JOŠ 2 TUŽBE OBOLELIH OD KANCERA PROTIV NATO! Advokat ne sumnja da će DOBITI NA SUDU