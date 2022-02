NEĆE BITI SVETSKOG RATA ZBOG UKRAJINSKE KRIZE! General Krga za Kurir: Moskvu i Kijev treba ostaviti da se dogovore bez tutora

Svetskog rata povodom ukrajinske krize neće biti, ocenio je za Kurir bivši načelnik Generalštava Vojske Jugoslavije Branko Krga.

- Ne, svetskog rata povodom ukrajinske krize neće biti. Mogući su sukobi ograničenog nivoa, isprovocirani različitim neodgovornim faktorima. Sukob Rusije i Ukrajine je neprirodan. Boraveći u Moskvi u vreme raspada SSSR, video sam neke nesporazume, ali sam shvatio da postoji mnogo više elemenata prijateljskih odnosa ruskog i ukrajinskog naroda - od istorijskih iskustava preko zajedničkih ratova za slobodu do velikog broja porodičnih veza. Svako ko podstiče sukobe ta dva naroda čini veliku nepravdu. Zato bi najbolje bilo da se predstavnici Moskve i Kijeva dogovore kako da prevaziđu najnoviju krizu, i to bez tutora sa strane. Ubeđen sam da je to moguće i da bi bilo u suštinskom interesu obe države i naroda, pa i šire - naveo je on.

foto: Nemanja Pančić

Govoreći o odnosima Rusije i Amerike, on je istakao da su ti odnosi opterećeni mnogim problemima i međusobnim optužbama.

- To je ono što se vidi na javnoj sceni. Međutim, treba imati u vidu da dve velike sile tradicionalno imaju i više kanala komunikacije ispod radara, pa postoje razlozi i za očekivanja da će izbeći najgori scenario. Treba verovati da lideri onih sila koje imaju najveću moć istovremeno osećaju i primerenu odgovornost prema svojim i drugim narodima - naveo je Krga.

U sutrašnjem Kuriru čitajte intervju s Krgom u kojem je govorio o bombardovanju SRJ 1999. godine, vojnoj neutralnosti Srbije, borbi velikih sila za prevlast na Balkanu...

B. K.

foto: Kurir

