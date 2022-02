UKRAJINKA SVETLANA IZ ZAJEČARA STRAHUJE ZA SVOJE NAJMILIJE: Moja majka se jako plaši! Za Kurir otkrila kakvo je STANJE U UKRAJINI

Svi mediji bruje o situaciji na granici između Ukrajine i Rusije, ljudi koji potiču iz ovih krajeva a sada žive u Srbiji strepe za svoje najmilije.

U Zaječaru živi nekoliko Ukrajinki koje su se ovde doselile nakon udaje, jedna od njih je i Svetlana koja je otkrila za Kurir televiziju kako njeni najmiliji iz Ukrajine gledaju na celu ovu situaciju.

- Čujem se samo sa majkom, ona se plaši zbog rata. Teško joj je. Sedi kući, ne izlazi nigde. Neki ljudi se više spremaju zbog korone, kupuju više hrane za svaki slučaj, kupuju baterijske lampe. Ne pričamo puno o ratu jer imamo različita mišljenja, ja imam svoje mišljenje a ona gleda televiziju dosta i ne slažemo. Slabo pričamo na tu temu - ispričala je Svetlana.

Svetlanina majka ne razmišlja o tome da napusti Ukrajinu uprkos napetoj situaciji.

- Ne slažemo se zbog toga jer ja kažem da se to dešava zbog Amerike, jer ona hoće da ratuje sa Rusijom. Ona smatra da je to Rusija kriva, da hoće da ratuje da bi uzela celu Ukrajinu. Majka nije razmišljala o tome da napusti Ukrajinu, ona to ne želi i neće uraditi. Ima i dosta godina i plaši se aviona - rekla je Svetlana.

