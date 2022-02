ISHOD INVAZIJE ZAVISI OD UKRAJINE! Ako odbrana Kijeva izdrži još 7 dana RUSIJA ĆE BITI U OGROMNOM PROBLEMU

Vlade Radulović, vojno politički komentator, naveo je da će ishod ove invazije zavisiti od Ukrajine.

Drugog dana invazije ruske trupe su krenule na Kijev. Trenutno se vodi bitka na periferiji tog grada, a ruske vazdušno-desantne trupe preuzele su kontrolu nad aerodromom Gostomel.

- Ovde stvari zavise od Ukrajinske strane i da li će ona moći da pruži otpor. Znate kako, Rusi će vam reći da Ukrajinci polažu svoje oružije i napuštaju položaje, dok će Ukrajinska strana reći da je situacija apsolutno dobra. Prosto mi ne možemo znati, ali ja volim da kažem da je istina negde između. Imali ste apsolutno zarobljene Ruse i imali ste zarobljene Ukrajince. Ono što je defakto jeste da Rusiji jedini scenarijo koji odgovara jeste taj blickrig i zato su oni krenuli sa 3 strane odnosno 4 ako računate i Krim - rekao je Radulović.

Dodao je da ukoliko ukrajinske snage izdrže 7-10 dana Rusija će biti u velikom problemu.

- Prema tome Moskva će biti u sve većem problemu ukoliko se zaglavi u Ukrajini i ne bude mogla da reši onako kako ona hoće i želi. Ukoliko Ukrajinske snage izdrže 7 do 10 dana i Moskva ne zauzme Kijev, pa tako suštinski ne okupira Ukrajinu i ako kažu da oni to ne žele. Ukoliko do toga dođe biće u velikom problemu. Ukoliko do toga ne dođe onda ćemo ići na tu priču pregovora i dogovora - rekao je Radulović.

