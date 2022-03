(UŽIVO) U EVROPSKOM PARLAMENTU SE GOVORILO I O SRBIJI! Evo kakve posledice možemo da pretrpimo zbog neuvođenja sankcija Rusiji

Evropski parlament danas glasa o Rezoluciji o agresiji Rusije na Ukrajinu, a u tački 32. nacrta Rezolucije pominje se i Srbija.

U nacrtu Rezolcucije navodi se da Evropski parlament izražava snažno žaljenje zbog činjenice da se Srbija nije uskladila sa sankcijama EU, što šteti njenom procesu pristupanja.

Kakve posledice Srbija može da pretrpi zbog odluke o neuvođenju sankcija Rusiji? Da li će Ukrajina po hitnom postupku ući u EU?

Na sva ova pitanja odgovor su dali politički analitičar Aleksandar Pavić i prof. Srđan Perišić profesor geopolitike u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

- Mislim da ovo uopšte ne utiče na naš ulazak u EU. Oni su se pravili kao da nas hoće, a mi kao da ćemo ući sigurno i to je bio diplomatski ples koji se nastavlja. Niko iz EU nije rekao kad možemo očekivati ulazak u EU - rekao je Pavić.

- U Ukrajini je rat između Rusije i Zapada, a ukrajinci su američko topovsko meso. 2019 smo doveli odluku da vodimo neutralnu vojnu politiku koja se baš sad u ratnim uslovima treba da se pokažu. Ako neka zemlja sebe smatra politički jakom, to se može zaključiti na osnovu toga da ta zemlja može sprovoditi svoje strateške dokumente. Zasad nema pritiska, a neće ga ni biti. Nismo bili uslovljavani od strane Rusije. Neuvođenje sankcija je deo vojne neutralnosti - rekao je prof Perišić.

- Ako pogledamo mapu Evrope kada pogledamo koje zemlje su uvele zabrane leta i uvele sankcije Rusiji, izuzev Srbije i BiH svi su to uradili. Srbi su opet jedini kao i 1941 godine. Ni Indija ni Kina neće osuditi Rusiju, ali oni nisu u neprijateljskom okruženju, mi jesmo. Evropa je ponovo pokorena i to od Vašingtona - kaže Pavić.

Perišić smatra da je rat u Ukrajini zapravo rat Zapada i Rusije.

- Rat se vodi između Zapada i Rusije, uvode sankcije Rusiji ali isto tako im to može biti i bumerang. Rusija je morala da izvrši ovu vojnu intervenciju, ona je ukalkulisala i ove sanckije i tu cenu rata. U praksi može Rusija da spusti ručku za gas i da Evropa više nema gas. Bez obzira na snagu Evrope, ona to ne može da podnese. Ovde jedan od ciljeva jeste da se napravi jedan večni raskol na koji zapadna geopolitika još dugo radi, da Evropa bude prepolovljena tako što će se Rusija izbaciti iz Evrope. To je još jedan uzrok rata. Da nismo vojno neutralni, mogli bismo da trpimo posledice. Energetski smo jako roviti, kada bismo uveli sankcije Rusiji, ovde bi bio raskol, doživeli bi energetski kolaps. Svi pokazatelji govore da Srbija mora da pazi na ekonomske posledice ovog rata - rekao je Perišić.

Pavić kaže da Ukrajina teško može postati ubrzo članica EU.

- Postoji procedura što se tiče ulaska u EU, a i što se tiče NATO. Svih 30 država mora da se složi i to ne može da se desi preko noći, Ukrajina teško da može preko noći ući u EU. Ovo je takođe i sukob polarnog sveta i multipolarnog. Kina isto kaže da je protiv daljeg širenja NATO - kaže Pavić.

