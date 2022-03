KAKO TREBA DA SE PONAŠAMO U SLUČAJU NUKLEARNOG NAPADA? Mnogi ni ne pomišljaju na ovo, a POSTOJI REALNA OPASNOST!

Darko Trifunović i Darko Obradović istakli su da su glavne mete sajber napada mediji koji kreiraju pogrešnu sliku o realnosti, a Darko Trifunović je istakao da je veoma važno da shvatimo kako treba da se štitimo.

- Sve je počelo još 2006. godine kada je izvršen prvi sajber napad na Estoniju. Tada se prvi put uvodi termin hibridni rat. Upravo ovaj sajber rat je jedna od metoda hibridnog delovanja. On predstavlja spoj službi na takav način da je teško dovesti u vezu napadača sa nalogodavcem. To bi značilo da možete navesti privatnu hakersku grupaciju, koja će napasti određenu državu i u slučaju razotkrivanja tog napada, teško će se doći do nalogodavca. Hibridna dejstva su opasna, jer su uvek usmeravana od strane obaveštajne službe - navodi Darko Obradović.

foto: Kurir televizija

On je istakao da je Ukrajina izložena konstantnom hibridnom dejstvu od 2014. godine.

- Prvi aspekt je delovanje putem dezinformacija, kojima se dehumanizuje ceo narod Ukrajine. Drugi segment je mnogo opasniji, sajber napad. Ovo je rat, jer sajber napad može napraviti šetete u milionima dolara, evra i rubalja za samo nekoliko minuta - kaže Obradović.

Obradović je naveo da su hakeri najčešće sposobni ljudi sa tehnološkim znanjem, koji su usmeravani da počine hakerski napad.

Darko Trifunović naveo je da su hibridna dejstva deo specijalnog rata.

- Iza svakog tog dejstva je jedna ili više službi, sa ciljem izazivanja podeljenog društva i krajnjeg efekta uništenja tof društva - kaže Darko Trifunović sa Instituta za nacionalnu bezbednost.

On je naveo da se moćnici ovom vrstom manipulacije koriste da bi izazvali podele u društvu.

foto: Kurir televizija

- Oni vas navode psihološkim metodama da uradite nešto što vi inače ne biste. Mi nemamo Centar za hibridno ratovanje, dok Hrvatska ima. Tu su razni apsurdi koji se guraju, da bismo mi naseli na maligne uticaje. Mi smo svi za srpsku stranu i moramo da izvlačimo pouke. Gde smo mi tu, da li ste čuli ovih dana da neko kome je struka bezbednost pita šta ćemo ako jedna od strana u Ukrajini greškom pošalje neku raketu na nuklearku? Da li ima dovoljan broj skloništa, da li ima dovoljan broj gas maski. Ko će da štiti nas? Da li neko zna kako da se ponaša. Ako mi imamo neupućene ljude, koji ne znaju šta je bezbednost, imate jedan paralisan sistem koji ne zna šta nama preti. Mi treba da vodimo računa šta mi treba da uradimo u ovakvoj situaciji. Koje su to pretnje, ko nas to deli. Velike sile u svom sukobu koriste te neintegrisane teritorije kao što je Ukrajina, Srbija, BiH i ja se kao bezbednjak plašim šta će jedno od sila pokušati, a u ovom slučaju Rusija, da centar sukoba pomerim sa Ukrajine na neki drugi fokus - kaže Darko Trifunović.

Sajber dejstvo je asimetrično dejstvo, to je poprilično ranjiv prostor istakao je Darko Obradović.

Mediji su na najvećoj meti sajber napada ističe Trifunović.

- Radi se o tome da se napravi takvo dejstvo da se okrene logika i da se narodu pokaže slika koja nije. Hakovanje i obaranje stranica treba da se razgranči od obaranja stanica. Preko 150 portala u Srbiji okreću realnost. Kada sam ovde govorio o napadu na Skupštinu ono što ljudi nisu videli je da su me, baš nakon toga kada sam izašao na ulicu, čekali ćelavci koje sam komentarisao ispred, koji su se razbežali kada su videli da repetiram pištolj. A onda kada sam došao ispred Skupštine, čovek koga je pogodio navodno kamen i koji je pao i uvučen u Skupštinu i ja vidim da on ne zna srpski jezik.Tu je i potpukovnik Simonović koji može da potvrdi. I tek kada je progovorio na ruskom, došla je BIA i sipostavilo se da to ruski oficir. Šta on radi tu. A šta je prethodilo, to su navijačke grupe. To je bio poziv preko društvenih mreža da se iskoristi jedno opšte nezadovoljstvo građana. Taj događaj su iskoristili drugi i zamalo su uspeli - kaže Darko Trifunović.

- Postoji nekoliko krivičnih dela koji potpadaju pod sajber kršenje pravila. To je sajber rušenje države, sajber ratovanje, sajber kriminal.

foto: Kurir televizija

- Sve što spada u kritičnu infrastrukturu je pod opasnošću za napad. Napadaće se sve ono što će sabotirati državu. kada govorimo o ratu koji se vodi protiv Ukrajine nije osvajanje, već demokratski izabrane vlasti, instaliranje marionetske vlasti. To ćete uraditi tako što ćete ih ostviti bez vode, bez struje - kaže Darko Obradović.

- Nismo ni svesni u slučaju jednog napada kako to može uticati na svest pojedinca - kaže Darko Obradović.

Darko Trifuović je istakao da ga više brine manipulacija javnosti i plasiranje jednostranih informacija koje kreiraju određenu sliku u javnosti.

Kurir.rs

