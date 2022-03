BOLJE DA JE OSTAO MILOŠEVIĆ NEGO ŠTO JE DOŠAO POSLE KOŠTUNICA Prokić i Panović o političkoj sceni OVO JE TREĆA NAJJAČA STRANKA?

Zoran Panović, programski direktor Demostata, istakao je da stranački konvertiti na neki način stabilizuju politički sistem i tvrdi da ih je nepotrebno osuđivati.

- Konvertiti na neki način stabilizuju politički sistem. Malo je glupo praviti neke loše komisije, ko sme da se učlani u partiju, a ko ne sme. Prilikom obe naše suštinske promene vlasti, da bi neko pobedio, neko je morao da pređe na drugu stranu. Da je (Zoran) Đinđić razmišljao ko je bio na kontramitingu pored (Slobodana) Miloševića, nikad ne bi napravio funkcionalnu stranku. Danas opozicija, pa i ove nestranačke ličnosti koje dižu neku moralnu lestvicu, prete ljudima, umesto da stimulišu naprednjake ili socijaliste da pređu kod njih - rekao je Panović u emisiji Crveni karton na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Nenad Prokić, dramski pisac, reditelj, bivši profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, jedan od osnivača LDP i narodni poslanik u Skupštini Srbije u dva mandata, smatra da bilo bolje da je Milošević ostao još jednu godinu na vlasti nego što smo "zaglavili" sa (Vojislavom) Koštunicom.

foto: Kurir televizija

- Slažem se da su neaktivna društva dragocena kategorija, ali prosto mora da postoji neka mera. Vrlo često se počini tragična krivica prilikom prihvatanja konvertita i tu krivicu je načinio Đinđić sa Koštunicom. Prema tome, mora da se ima taj razum nespokojstva u koalicionim razmišljanjima i prihvatanjima nečega. Možda je bolje bilo da je ostao još koju godinu Milošević, nego što smo zapatili Koštunicu. Peti oktobar nije bio nikakva šansa, kao što ni 1903. godine nije bila nikakva šansa. To danas sa ove distance izgleda pametno reći, ali svi smo tada želeli nešto potpuno drugačije - rekao je Prokić.

foto: Kurir televizija

Panović je istakao da je pored SNS i SPS, PUPS sledeća po redu najorganizovanija stranka.

- Nama su tri najorganizovanije partije u vlasti SNS i SPS, a zatim PUPS koji ima 120 odbora. SPS je partija iz kataloga. Ja to nazivam "slavska levica". To u Srbiji ima uporište. PUPS su sve one organizacije penzionera. Dobar im je i taj slogan 3P iliti "penzije prate plate" . U politici nema neke filozofije. Nama i dalje svaka partija pokušava da parazitira na onom sloganu SPS sa prvih izbora "sa nama nema neizvesnosti" - naveo je Panović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

(Kurir.rs/L.V.)

Bonus video:

10:25 ANA BRNABIĆ O NOVIM MERAMA PODRŠKE I OPOZICIJI: Ne može se čovek kupiti za 100 evra kao što opozicija misli!