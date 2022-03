VUČIĆ U LEBANU: Dajte glas onome kome biste poverili čuvanje svoje dece (VIDEO)

Lider SNS Aleksandar Vučić, u okviru kampanje za predsednika Srbije, stigao je u Lebane, gde se oko 2.000 građana okupilo još sat vremena pre njegovog dolaska.

Okupljeni meštani nose zastave Srbije, a istakli su i transparente "Lebane uz Vučića", "Moj predsednik Aleksandar Vučić" i "Dela govore''.

foto: SNS

- Dragi prijatelji hvala vam, izvinjavma se onima koje jedva mogu da vidim. Hvala vam što ste me u ovolikom broju dočekali. Mnogo sam puta bio u Lebanu, nikada me ovoliko ljudi nije dočekalo. Hvala na veličanstvenom dočeku - naveo je Vučić.

- Došao sam nekoliko važnih stvari da vam kažem. Beskrajno volim ovu našu zastavu Srbije, volim našu stranačku zastavu, ali spustite ih, da mogu da vidim ljude.

foto: SNS

- Ceo svet je možda u najtežeoj situaciji još od kraja Drugogo svetskog rata i situacija je neverovatno ozbiljna. Ja znam da vi kao ljudi koji ste manje razmaženi, umete to da osetiti, znam da ste navikli na teško. Konačno je vreme da se u Srbiji ponašamo pametno i orgovorno. Možda to teško bude za neke velike, ali sami su to birali - istakao je Vučić.

foto: SNS

- Ja sam došao da vam kažem da izbori 3. aprila nisu obični izbori, nisu izbori na kojima vi govorite da li vam se dopadaju nečije reči ili ne, to su izbori za opstanak, stabilnost, mir. Nekada to zvuči kao fraza, ali danas čini mi se da dobro razumete da to nije fraza, da je to suština.

- Srbija će biti najjača ako sačuva svoj mir i svoju budućnost. Nema te majke koja će da bude srećna ako joj dete vratite u kovčegu - rekao je predsednik.

foto: SNS

- Morate da imate veće plate i penzije. Moramo da svoje strasti ostavimo po strani i da donesemo najbolje odluke za naš narod. Da sačuvamo stabilnost i mir. Mir se više danas ne podrazumeva. Vidite kako svetz brzo stigne u katastrofu - rekao je Vučić.

- Možete da se nadate boljem životu.

- Nekada sam držao zapaljive govore, bilo je manje ljudi nego danas. Moja ključna poruka danas je da sam zabrinut. Neću to da krijem od vas. Nikada nije bilo toliko ekonomskih problema koji dolaze od spolja. Kada gradite i vidite da postoji opasnost da se nešto sruši zbog nečega što niste krivi, moram da vas zamolim da sačuvamo svoju zemlju, da sačuvamo mir za svoju decu. Neka se veliki tuku, žao nam je. Možemo samo zajedno i ujedinjeni da sve ostvarimo i zato vas pozivam da 3. izađete na izbore. Razmislite kome biste poverili na čuvanje svoje roditelje i svoju decu, tim ljudima dajte svoje poverenje. Razmislite čija dela govore - rekao je predsednik.

foto: SNS

- Pred nama je mnogo toga. Obnova škole, kao što smo vrtić obnavljali. Samo vas molim da razumete da nema para koje padaju sa neba, nego da moramo da ih zaradimo - rekao je Vučić.

foto: SNS

Beskrajno vam hvala na podršci i ljubavi, učinićemo još mnogo za Lebane - zaključio je Vučić.

foto: SNS

Vučić je prethodno boravio u Leskovcu, Bojniku i Medveđi, a kasnije će se vratiti u Leskovac, gde će govoriti na predizbornom skupu naprednjaka.

