SKANDALOZNO! SULEJMAN UGLJANIN NAPAO PRIPADNIKE LGBT POPULACIJE: To je kad krava naskače na kravu i bik na bika! DNO!

Lider Stranke demokratske akcije Sandžaka (SDA) Sulejman Ugljanin sramotno je i uvredljivo govorio o pripadnicima LGBT populacije. On se na konferenciji za medije svoje stranke dotakao istopolnih zajednica koje je uporedio sa kravama i volovima.

Nije ovo prvi put da Ugljanin ima ovakve ispade. Ne tako davno on je za Srbiju rekao da je "fašistička neman", a sada, upravo u takvom maniru, govori o pripadnicima LGBT populacije koje poredi sa "feleričnom stokom koja se prodaje ispod tržišne cene."

- Što se tiče istopolnih zajednica, mi smo ovaj program, koji smo radili godinama, sa svim ciljnim grupama, nijedna ciljna grupa, niti jedan pojedinac, nije pokazao interesovanje za to pitanje. Čuli smo jedino od jednog zemljoradnika, odnosno stočara koji nam je rekao "mi stočari za to znamo jedino kod stoke. Kad neka krava počne da skače na kravu ili bik na bika, mi ih hitno prodamo po nižoj ceni mesarima za meso jer to niko na pijaci neće da kupi. Mnogo jeftinije nego što košta u normalnim uslovima. Prodamo po daleko nižoj ceni nego što košta normalna hrana - ispričao je Ugljanin dodajući da misli da je taj stočar našao formulu za to pitanje.