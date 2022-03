PA ŠTA AKO ĆE TREĆINA STANOVNIKA BITI ALBANCI? Obradović otkrio kako bi rešio problem Kosova NIJE SPORNO DA ALBANAC BUDE PREMIJER

Obradović smatra da sa Albancima mora da se razgovara na drugačijim principima nego što je to rađeno do sad.

- Da se razgovara, mora. Ja sam ponudio jednu novu regionalnu politiku koja bi bila zasnovana na principima oko kojih se ne slažemo. Ko je kriv, ko je koga više ubijao, nikada se nećemo oko toga složiti. Moramo da vidimo da li postoje stvari oko kojih se slažemo - rekao je Obradović gostujući u Crvenom Kartonu.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja Svetislave Basare da li to znači da bi išao direktno, bez posrednika, da razgovara sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani Obradović je odgovorio potvrdno.

- Da se razumemo, albanska nacionalna manjina je deo Srbije, njeni predstavnici su predstavnici sa kojima Srbija mora da razgovara. Imao bih problem da se sastajem sa ratnim zločincima koji su počinili zločine nad srpskim narodom, ali sa zvaničnim predstavnicima da, naravno, zašto da ne. U tom smislu, mislim da to nije nikakav problem sa naše strane. Sa posrednicima, bez posrednika, mi ne bežimo od razgovora. Naša ideja je reintegracija Kosova i Metohije kao sastavnog dela Republike Srbije. Oni treba da imaju sva zagarantovana ljudska, verska i nacionalna prava - rekao je Basari lider Dveri.

foto: Kurir televizija

Voditelj je potom upitao Obradovića za mišljenje da li bi moglo da se dogodi da predsednik Srbije bude Albanac.

- Nije sporno. To je sve jedan paradoks, često sam dobijao kontra argument sa neočekivanih strana. Kao, vi se zalažete da Kosovo i Metohija budu u potpuno ustavno pravnoj nadležnosti Srbije, a to znači da će jedna trećina stanovništva biti Albanci. Pa šta ako će jedna trećina biti Albanci? Druga stvar, da li će predsednik ili premijer biti Albanac, pa ako ima glasove za to zašto ne bi bio - rekao je Obradović.

Predsednik Građanskog demokratskog foruma Zoran Vuletić, koji je takođe bio gost Crvenog Kartona nije se složio sa Obradovićem.

- Lepo je što biste razgovarali sa Albanaca, ali osnovi koje ste naveli Vas diskvalifijuku. Mi ovde imamo genezu odnosa 100 godina unazad i više. Podsetio bih na devedesete, na odnos Srbije prema Albancima i tih epiloga. Dok mi ne rasčistimo sve te stvari, moći će uvek da dođe neko da kaže "Pa što ne bismo razgovarali" - rekao je Vuletić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

