VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Da neko u Srbiji predloži da manje spremamo hranu - bio bi linčovan i osramoćen! U Evropi se to svuda događa!

Od kada je sveta i veka ratovi su se vodili zbog resursa. Da li je u vreme starog Rima bila potreba za nabavkom robova ili danas potreba za energentima, obučenom radnom snagom, hranom ili nečim trećim, sasvim je nebitni.

Bitno je da se rat vodi za onim što ti nedostaje, a onaj ko resurse poseduje može da uslovljava.

Danas je na snazi zbog sukoba u Ukrajini nedostatak pšenice, kukuruza, energenata...

Ministri najjačih zemalja u Evropskoj uniji predlažu uštede u ishrani i trošenju energenata, što je do skoro bilo nezamislivo, ali što suštinski menja gledište evropskog čoveka koji je do sada nemilice bacao hranu i trošio grejanje bez svesti da u nekom momentu to može da nestane.

Zamislite da u #Srbiji neko danas predloži da manje spremamo hranu ili da ne grejemo sve oko nas?

Bio bi linčovan i osramoćen, ali činjenica je da se takvi apeli sa najviših mesta događaju svuda po #Evropi.