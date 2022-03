NATO IMAO 2.000 ŠPIJUNA?! General Vasiljević otkrio detalje napada na našu zemlju OVAKO SU PLANIRALI DA NAS SLOME ZA 3 DANA

NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju bila je isplanirana godinama unapred i predstavlja najveći zločin nakon Drugog svetskog rata, navode bivši visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Branislav Ivković i penzionisani general Stanko Vasiljević.

Ivković tvrdi da tadašnji predsednik SRJ Slobodan Milošević ne nosi nikakvu odgovornost za napad koji je počeo 24. marta 1999. godine.

- Slobodan Milošević ne nosi nikakvu krivicu. Mi smo im smetali na putu ka Rusiji. Mi smo tada bili topovsko meso njima na putu ka Rusiji, a sada je to narod u Ukrajini. Daju im oružje da bi ginuli. (Mihail) Gorbačov i (Boris) Jeljcin dopustili su unipolarnom svetu da rade šta hoće. Oni su još pre Rambujea odlučili šta će biti. Nije Slobodan Milošević mogao da spreči napad. Milošević je doživeo kraj jedne akcije koja je počela još šezdesetih i sedamdesetih godina, a to je idemo ka Rusiji i gazimo Jugoslaviju - rekao je Branislav Ivković u jutarnjem programu Kurir televizije.

Olja Lazarević, voditeljka jutarnjeg programa, upitala je generala Vasiljevića kako se saznalo za NATO plan da se napadne jedna suverena zemlja.

- Agresija na SRJ je planirana dugo i izvedena je bez odluke Saveta bezbednosti. Sve povelje koje su zadate su pogažene. Oni su smatrali da su velika sila i da mogu da rade šta hoće. SAD i NATO pokrenuli su jednu ratnu mašineriju i napali jednu suverenu zemlju. Unapred je doneta odluka. Napad je trebalo da bude 8. na 9. oktobar 1998. godine. Plan je bio da traje od tri do pet dana po principu vazdušno-kopnene bitke i da se sa distance jakim vazdušnim snagama nanesu ogromni gubici. Planirano je da bude 20.000 žrtava kako bi se rukovodstvo prinudilo na sve što je trebalo - istakao je general Vasiljević.

Međutim, kako dalje navodi, general Vasiljević, operacija nije išla kako su NATO komandanti planirali zahvaljujući našem otporu.

- Naše državno i vojno rukovodstvo imalo je informaciju o svemu. Na poslednjoj sednici Vrhovnog saveta odbrane, kojoj je presedavao Sloba Milošević, iznesena je situacija. General (Momčilo) Perišić je obavestio da nam prete dva scenarija - kratkotrajni vazdušni udari od nekoliko dana samo po delu teritorije i masovni vazdušni udari po celoj teritoriji. Trebalo je da bude vazdušno-kopnena bitka, ali nije. Međutim, bilo je u pripravnosti 115.000 ljudi u Makedoniji, Albaniji i BiH sa ogromnom tehnikom koja je trebalo da uđe sa različitih pravaca i izvrši okupaciju dela teritorije - objašnjava general.

Vasiljević dodaje da su mnogi međunarodni posmatrači koji su došli u Srbiju markirali buduće vojne ciljeve.

- Predsednik Milošević je potpisao oktobarski sporazum gde je sve prihvaćeno. Mi smo prihvatili verifikacionu misiju i nadgledanje iz vazdušnog prostora, razmenili smo oficire, a došlo je oko 2.000 međunarodnih posmatrača. NATO je legalno ušao sa 2.000 posmatrača koji su ih obaveštavali o ciljevima. Napad se pomerio za mart mesec 1999. godine - priča general Stanko Vasiljević.

Džekson se krstio i levom i desnom

Branislav Ivković je naveo da se američki general (Majkl) Džekson krstio i levom i desnom rukom kad je posle sukoba video koliko nam je tenkova ostalo.

04:13 ZAŠTO SE ĆUTI O 2 SRUŠENA NATO HELIKOPTERA U SRBIJI Ivković otkrio: Američki general se krstio kad je video KAKO SMO IH NADMUDRILI

- Mi smo bili svesni da branimo svoju slobodu, ali pokvarenost onih koji su sve to napravili rasturila je normalan život na Balkanu. Perfidni su do bola, u isto vreme kad su govorili o miru, slali su svoje ljude da obučavaju tzv. oslobodilačku vojsku Kosova. Naši milicioneri su na našoj teritoriji ubijani prvi. Gledao sam tri leša milicionera u kamionu još 1998. godine. Zvali su nas okupatorima na rođenoj zemlji. Želim da istaknem da je naša nauka i vojska toliko uradila stvari zbog kojih je sve prošlo tako kratko i sa mnogo manjim efektima. Mi smo vispren narod. Stajao sam pored general Džeksona kada su izvlačili naše tenkove. On se krstio i levom i desnom rukom kad je video koliko je nama tenkova ostalo, mislio je da nam je ostalo šest tenkova, a zapravo je ostalo 400 tenkova. Svega deset smo izgubili - istakao je Ivković.