STIŽE NOVIH 100 EVRA ZA MLADE! Predsednik Vučić potvrdio: To je važna podrška! Evo kada će biti isplata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da će mladi početkom juna dobiti još po 100 evra.

- 1, 2. i 3. juna mladi dobijaju još po 100 evra, to je važna podrška mladim ljudima - rekao je Vučić i podsetio je da je država isplatila i 20.000 pomoći svim penzionerima.

Pravo na pomoć imaju svi mladi od 16 do 29 godina. Na listi onih koji ispunjavaju uslove biće praktično svi koji do kraja maja napune 16 godina ili oni koji do tada steknu državljanstvo Srbije.

Postupak prijave

Ukoliko ste već bili prijavljeni za prethodnu pomoć od 100 evra koju je država isplaćivala mladima, nova prijava neće biti potrebna. Izuzetak su oni koji su u međuvremenu napunili 16 godina ili dobili državljanstvo.

Prijava za ostale biće između 16. i 31. maja. Prijava se vrši elektronski, preko portala Uprave za trezor, a ceo proces je jednostavan.

- U prijavi će biti potrebno navesti broj lične karte, JMBG i izbor računa u banci u kojoj želite da primite 100 evra. Ukoliko to lice nema račun u banci, bira samo naziv banke, a mi ćemo u njegovo ime otvoriti račun u toj banci, i on će sa svojim ličnim dokumentom biti u mogućnosti da taj novac podigne - rekao je nedavno ministar finansija Siniša Mali.

Podsetimo, prva državna pomoć za mlade od 100 evra počela je sa isplatom 1. februara. Tada je novac dobilo oko 1. 017.000 mladih.

Cene niže nego u Evropi

Predsednik Vučić je istakao da će Srbija biti dobro snabdevena, a cene niže nego u Evropi, te da je inflacija i kod nas uvezena, zbog porasta cena energenata, da je veća od očekivane, ali da je manja nego u Evropi.

Naveo je da je u decembru bila 4,1 odsto, u odnosu na procenjenih dva odsto. On je dodao da je Nemačka očekivala inflaciju do 3,3, a ici će do 5,7 i 6,1 odsto, dok centralna banka BiH očekuje inflaciju od 9,2 procenta. Vučić je objasnio da se porast cena ne moze izbeći, jer rastu cene energenata i đubriva, a to sve ulazi u cenu poljoprivrednih proizvoda i tako da se stvara začarani krug. Vučić je dodao da je dobro što nismo poslušali i što nismo zatvorili rudnike uglja, jer sada niko ne bi imao struju.

"Država nije igračka ni izbori nisu igra, to je ozbiljnije od nečijih želja i prioriteta, to je kompleksan sistem", ukazao je Vučić.

Kaže i da će Srbija biti dobro snabdevena, da će biti svega i po nižim cenama nego u Evropi, ali i da zbog svih uticaja ne mogu da budu dovoljno niske. Ističe i da se mora sačuvati pozitivan privredni rast, jer sve procene padaju. Napominje da su svetske finansijske institucije Srbiji predviđale privredni rast od 4,5, odsto i da će procene verovatno biti smanjene na 3,5 procenta, a da se smanjenje rasta očekuje i u svetu. "Kada bi sačuvali to nema zime, ali plašim se da će biti teže i lošije u celom svetu", rekao je Vučić. Povodom kritika političkih protivnika da se vestački održavaju cene i kurs dinara, Vučić je upitao kako kurs veštački može da se održava 10 godina na 118 dinara za evro i što ga oni nisu sačuvali na 75 dinara.

"Nema u ekonomiji veštački. Manja je kod nas inflacija nego u Evropi, a finansije su stabilne", istakao je Vučić. On je podsetio na situaciju u drugim zemljama gde će hleb da ode na 10 evra i postaće luksuzna hrana, na to da nema dovoljno ulja ni u regionu i da mu je sve viša cena. Navodi da za Srbiju u tom smilslu neće biti problema jer proizvodi oko 332 hiljade tona, a naše potrebe idu do 100.000 tona ulja, tako da ostalo moze da ide u izvoz.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:26 Aleksandar Vučić stigao u Rašku