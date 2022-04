PREMIJERKA BRNABIĆ: Nije bilo dogovora o tome da Dačić bude premijer

to nije princip Srpske napredne stranke

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da pre izbora nije bilo dogovora sa predsednikom Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivicom Dačićem da bude premijer navodeći da nije princip Srpske napredne stranke (SNS) i njenog predsednika Aleksandra Vučića da takve dogovore sklapa pre nego se "čuje glas naroda".

"Možda je Dačić mislio da će SPS imati sama većinu pa će u toj većini biti premijer. Ne znam, pretpostavljam da je to mislio", rekla je Brnabić za TV Pink, komentarišući poruku socijalista u izbornoj kampanji da je Dačić najbolje rešenje za premijera Srbije.

Ona je za predizbornu kampanju socijalista rekla da su skupljali poene na dešavanju u Ukrajini što "nije odgovorno" ponašanje, i da je SNS izgubila glasova zato što se nije tako ponašala i koristila zapaljivu retoriku, već su "čuvali interes Srbije", pa su se glasovi prelili drugima.

Brnabić je rekla da zamera partnerima iz SPS to što su oni "svesno išli na to da uzimaju glasove na račun neodgovorne politike koja nije bila u skladu sa politikom Vlade ni države, koju je trasirao Vučić već su išli na to da uzmu što više glasova na izborima".

"Ja sam osoba koja uvek na prvom mestu veruje u tim, ako ljudi jedne druge medjusobno ne čuvaju, ne poštuju i ne rade u timu, onda nema tu nekog značajnijeg uspeha. Meni je ovo nekako bila neka vrsta neke izdaje tima, nije mi prijalo, ali je pomoglo nama da se jasno diferenciramo od ostalih kao jedina stranka kojoj je Srbija na prvom mestu", rekla je Brnabić.

Ona je istakla da je zadovoljna izbornim rezultatima jer je ostvaren glavni cilj - "istorijska pobeda Vučića u prvom krugu predsedničkih izbora".

Govoreći o velikoj razlici u glasovima za Vučića i stranku, ona je rekla da je "u glavama građana on odvojen od SNS, dignut je na viši nivo kao predsednik države".

"On će uvek da na nas gleda kao na svoje dete, ali će probati da sve okupi, sve stranke da rade u interesu građana", rekla je Brnabić, koja je navela i da ne zna kada će biti formirana nova vlada.

