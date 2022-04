DRŽAVNIČKI! Odupiranje Srbije pritiscima i sa Zapada i sa Istoka nije "sedenje na dve stolice" već mudra odluka za dobrobit zemlje

U svetu koji postaje sve više podeljen, Srbija iz dana u dan daje primer drugima kako se može odoleti pritiscima da se zauzme strana i kako se štite nacionalni interesi. A pritisaka, povodom rusko-ukrajinskog sukoba, sve je više i, kako stvari stoje, tek će ih biti narednih meseci.

Uprkos tome, svaka odluka koju Srbija bude donela u periodu pred nama - koliko god se nekome dopala ili ne - biće u interesu države.

Poslednja u nizu poruka koje su upućene Srbiji tim povodom stigla je iz Brisela - portparol Evropske komisije Peter Stano bio je nedvosmislen u izjavi da od naše zemlje očekuje uvođenje sankcija Rusiji.

Peter Stano foto: Printscreen

Za mir, protiv zločina

- EU je uvela peti paket sankcija protiv Rusije i Srbija je, kao i svi drugi partneri EU, pozvana da se uskladi sa svakim paketom sankcija - poručio je Stano, dodajući da će EU donositi važne odluke za Srbiju na osnovu privrženosti Beograda vrednostima i principima Unije.

Odluka Srbije da održava prijateljske odnose sa obe sukobljene strane nije „sedenje na dve stolice“ - kako to pojedini „nezavisni“ mediji non-stop ponavljaju. U slučaju Rusije, to je, pre svega, težnja da se sačuvaju dobri odnosi s ruskom stranom, od koje umnogome zavisi naša energetska stabilnost, ali i druge stvari, poput podrške kada je reč o Kosovu. A u slučaju Zapada, reč je o želji da se nastavi naš put ka EU i dovođenje investitora u Srbiju. Balansirana politika je, bez sumnje, mudar potez, nešto što se mora čuvati i što, na duže staze, donosi dobrobit za zemlju. Oni koji to ne shvataju ili prosto ne žele da shvate pokazuju da o politici zapravo jako malo znaju.

Istovremeno, odluke Srbije i dalje ne znače da smo se u rusko-ukrajinskom sukobu svrstali na bilo čiju stranu. Srbija, kao zemlja koja ima gorko iskustvo nepravednog rata iz 1999. godine, od samog početka sukoba na istoku Evrope zagovara mir, osuđuje zločine bilo koje strane, podržava očuvanje teritorijalnog integriteta Ukrajine... I u tome je jasna i nedvosmislena. Pa bi zato, imajući sve ovo u vidu, svakome moralo da bude jasno da su Srbiji njeni nacionalni interesi ipak najpreči i iznad svakog dešavanja u bilo kom delu sveta. Srpska zastava bi u ovom trenutku, bar tako razum nalaže, Srbima morala ipak da bude draža od bilo koje strane zastave.

foto: Profimedia, Shutterstock

Potrebni su odgovorni političari

No, nema dileme da i kod nas ima političara koji bi još juče uveli sankcije Rusiji ili onih koji bi pak pristupili nekakvom savezu s Rusijom i Belorusijom. Ali tako se, u ovim teškim vremenima, ne vodi država. Zato takvi političari i jesu tu gde se nalaze - na marginama srpske političke scene.

Živimo u vremenu koje više nego ikad dosad iziskuje odgovorne političare, koji će, narodski rečeno, triput da mere pre nego što preseku i koji će znati da se nose s dolazećim pritiscima - i sa onima sa Zapada i sa onima s Istoka.

Sagovornici Kurira ocenjuju da u narednom periodu neće biti lako voditi balansiranu politiku, ali da Srbija ne sme da pređe crvenu liniju.

- Od samog početka rusko-ukrajinske krize Srbija trpi pritiske ne bi li se potpuno prilagodila potezima Zapada, to jest potezima SAD i EU prema Rusiji, a jasno je da će u narednom periodu oni samo da se pojačavaju. Ali mi smo pre svega zemlja koja iz ličnog iskustva zna šta znače sankcije i da njihovim uvođenjem trpi jedino narod. Takođe, imajući u vidu naše odnose s Rusijom, pa uostalom u ovom slučaju i s Kinom, mislim da bi potencijalno uvođenje sankcija Rusiji značilo prelazak crvene linije, što nam definitivno ne bi oprostili, za razliku od dosadašnjih poteza u UN, za koje su svesni da smo morali da ih povučemo imajući u vidu našu situaciju s Kosovom i spoljnu politiku - kaže doktor politikologije Bogdan Stojanović.

Bogdan Stojanović foto: Nemanja Nikolić

Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da Zapad koristi uvođenje sankcija Rusiji kao izgovor da bi nas naterao na kapitulaciju.

- Rusija od sankcija Srbije ne bi imala nikakvu štetu, dok bi ona za Srbiju bila ogromna jer nas niko više ne bi podržavao po pitanju Kosova, niti kada se radi o odbrani dejtonske Republike Srpske. Faktički, traže da dignemo ruke od RS i Kosova. Jasno je da mi nismo u istom položaju kao druge zemlje, jer nam onaj ko nam otima deo teritorije traži da se odreknemo onih koji nam ga brane. Verujem da niko od naših političara zato ne bi bio spreman da se odluči na takav potez - kazao je Anđelković.

Dragomir Anđelković foto: Fonet Media Centar

Redakcija Kurira/ Foto/Source:Shutterstock