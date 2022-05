OVO ŠTO DOŽIVLJAVAMO JE OSVETA DUBOKIH DRŽAVA: Crnobrnja o Masku i tviteru, Titu, Breni, Konstrakti! TITO JE IMAO HILJADU LICA

Ako neko poznaje medijsku i kulturnu scenu Srbije, onda je to Stanko Crnobrnja, televizijski i filmski reditelj, producent i scenarista, te profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. U radnoj biografiji ima zapisano da je radio na više od 1.500 televizijskih formata, poput emisija "Nedeljno popodne", "Petkom u 22" i "Beograd noću", zatim na brojnim serijama, kao i na tri igrana filma, među kojima je i "Hajde da se volimo", u kojem je zablistala pevačica Lepa Brena. Uz sve to, utemeljivač je i više regionalnih televizija.

U razgovoru za Kurir, Crnobrnja analizira trenutnu situaciju u svetu medija i kulture, ali se osvrće i na deo svoje karijere.

Počeo bih naš razgovor pitanjem koje ste vi ovih dana postavili u svojoj kolumni - da li će generacije odrasle u potpunoj stopljenosti s digitalnim alatima, pametnim telefonima, društvenim mrežama, kriptovalutama, video-igrama, elektronskim nadgledanjem, genetskim inženjeringom, silikonskim lepoticama, smrtonosnim pandemijama, milionskim migracijama, kolosalnim ratnim razaranjima, dužničkim ropstvom, veštačkom inteligencijom, sintetičkom hranom, energetskom nestašicom, klimatskim katastrofom biti u stanju da stvore novi svet u kome ljudi žive u miru i blagostanju?

- To je nagradno pitanje od milion dolara. Ipak, odgovor je - DA, osim ako, u međuvremenu, stari, ogorčeni, pohlepni i istrošeni svetski moćnici sa sobom u večna lovišta, nuklearnom kataklizmom, ne oteraju i celu planetu. Po mnogo čemu današnja mlada generacija je poslednja generacija koja ima i nalog i tesnu verovatnoću da spase planetu od ludila koje je zahvalio svet. To je biti ili ne biti za budućnost civilizacije i taj izazov ova mlada generacija već prihvata i počinje da ga rešava.

foto: Privatna Arhiva

Profesor ste na Fakultetu za medije i komunikacije. Kakvi su, u stvari, mladi? Treba li da brinemo za budućnost? I šta je ključni savet koji im dajete kada su u pitanju mediji, a šta im govorite kada je reč o životu generalno?

- Mladi su, kao u svakom vremenu, puni nade i želje za životom. Generacije 21. veka sa čuđenjem gledaju to do koje mere su generacije 20. veka uspele da pokvare i ugroze jednu lepu, malu, plavu planetu koja je, kao plavi safir, kružila svemirom, sa velikim šansama da bude jedinstveno kosmičko čudo lepote i sklada. O medijima i životu svojim studentima na početku prenosim dve epohalne istine koje je otkrio veliki Maršal Makluan, a to su: prvo - mediji su produžeci naših čula, a elektronski mediji su direktni produžeci našeg mozga. Danas to znači - beskonačno. Drugo, medij je poruka - značenje medija nije u poruci, već u dejstvu koje ostvaruje na postojeći društveni poredak. Tviter je promenio svet, a u vlasništvu Maska promeniće ga još više. A Fejsbuk, da je država, bio bi najmnogoljudnija država na svetu. I, kao dodatak, mudre reči koje je ostavio Bernard Šo - izgubljeno vreme nikada ne može biti ponovo nađeno. Što se budućnosti tiče, usred pandemije, mladi u Nemačkoj su glasno objavili: "Nećemo novac, hoćemo budućnost!" Mislim da je to raspoloženje većine mladih danas, širom sveta.

Zašto su se duboke države, svuda u razvijenom svetu, ustremile na slobodan internet?

- Internet je epohalno sredstvo slobodne komunikacije među ljudima. Čovečanstvo ga je očekivalo i želelo hiljadama godina. Kada se sloboda interneta raširila planetom, kao cunami je ugrozila, pa i preplavila, dotadašnje "vlasnike i čuvare" istina i autoriteta. A to su, vekovima, duboke države. Ovo što doživljavamo je osveta dubokih država i njihov grčevit pokušaj da zadrže apsolutnu kontrolu nad istinom, ali i društvom u celini - od kulture do biznisa, od zdravlja do kretanja, od slobode govora i misli do inovacija i duhovnosti.

Spomenuli ste maločas Tviter i Fejsbuk... Danas je u svetu više nego popularan i Netfliks, ali da li je možda on, kako se čini, krenuo u propast?

- Netfliks i dalje, posle 15 godina prednjačenja u striming ponudi, ima 222 miliona pretplatnika. Međutim, nije više jedini na tržištu, konkurencija je ojačala i dešava se jedna od zakonitosti kapitalističkog tržišta - ništa ne traje večno. Prvi put u poslednjih 10 godina pretplatnici masovno odustaju od Netfliksa. Samo u prvoj polovini godine to će biti tri miliona. Netfliks, koji se opisivao kao sve što nije - a nije TV uživo, nije sport na televiziji, nije fiksirani dan i vreme premijere i nije program sa reklamama, u novom poslovnom modelu ličiće mnogo na staru dobru - televiziju. Program će ići, ali prekidaće ga reklame. Na jednu pretplatu neće više moći da se prikači više korisnika. Basnoslovna ulaganja u originalne programe moraće da se smanje. Upravo je otkazana ekskluzivna serija koju je trebalo da producira Megan Markl. Netfliks će se sameriti sa realnim mogućnostima, a da bi dugoročno napredovao moraće da pronađe i moćnog partnera. Još jedna fuzija u svetu medijskih mega kompanija.

foto: Beta Milan Obradović

Zbog čega je u Srbiji tolika popularnost, sa jedne strane, rijalitija, a s druge strane, kvizova?

- Ljudi vole da budu voajeri ili, kako se to nekada govorilo, rošomonci i da gledaju druge, nepoznate ljude u njihovim beskrajnim natezanjima, dramama, prevarama, svađama, mržnjama. Kada gledaju te ljude, osećaju se nadmoćno, jer oni nisu u tim ponižavajućim, često vulgarnim situacijama, ali, istovremeno, osećaju se i zadovoljno jer mogu, bez zadrške i anonimno, do mile volje da navijaju, mrze, vole, slede, ogovaraju, prepričavaju "junake" koji godinama defiluju kroz svet rijaliti televizije. Sa druge strane, u TV kvizu, ljudi imaju neku vrstu strahopoštovanja, ali i veliku znatiželju prema pojedincima koji su "na televiziji" sposobni, pametni, brzi, vispreni i koji pobeđuju, bez ičije pomoći, i to u odmeravanju snaga sa sebi ravnima. To je snaga koja je, za većinu publike, nedostižna, ali i neodoljiva.

foto: Kurir

foto: Kurir

