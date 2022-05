PRIŠTINA PODNELA ZAHTEV ZA PRIJEM U SAVET EVROPE Zakazana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, evo šta prognoziraju stručnjaci

Priština je podnela zvaničan zahtev za prijem u Savet Evrope!

To je potvrdio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i rekao da su time prištinske vlasti srušile još jedan sporazum - Vašingtonski.

Prethodnih, gotovo deset godina, odbijaju da sprovedu obaveze iz Briselskog sporazuma i već više od 3.210 dana odbijaju da formiraju Zajednicu srpskih opština, a Rezoluciju 1244 nikada nisu ni poštovali.

Predsednik Vučič kaže da je na Srbiji da, uprkos svemu tome, "ne uđe u mržnju i psihozu, ali da na odgovoran način pruži odgovor".

Zbog toga je zakazana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost za petak u 11 sati.

Da li će Priština imati većinu za ulazak u Savet Evrope? Koje zemlje će ih podržati? Kakav odgovor sprema Srbija na Savetu za nacionalnu bezbednost?

Na sva ova pitanja odgovor su dali u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji predsednik Odbora za KiM Narodne skupštine Srbije Milovan Drecun i predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.

Drecun ističe da ovakav potez Prištine nije izenađujuć.

- Iznenađenje nije. Ja sam prošle godine govorio da će ovo uraditi i da idu na zemlje poput Brazila, Indije da promene stav. Traže šansu u NATO. Oni su definisali dva cilja, članstvo u NATO i EU, Savet Evrope je tu usputan. Iznenađenje nije i očekivali smo takav korak. Zašto u ovom trenutku? Očigledno da Zapad koji stoji iza najnovije kampanje koristi nove geopolitičke okolnosti, odnosno rat u Ukrajini. Priština ovo sigurno radi uz podršku Nemačke i SAD. Žele da nas nateraju da priznamo lažnu državu Kosovo i da uvedemo sankcije Rusiji. Oni niti su država, niti imaju vojsku hoće da budu u partnerstvu za mir - rekao je gostujući u emisiji Usijanje na Kurir televiziji Drecun.

Janjić ističe da se mora voditi jaka borba za unapređenje prava Srba na Kosovu.

- Drecun je većinom sve objasnio, većina zemalja koje su članice EU i priznale Kosovo će glasati da budu primljeni u Savet Evrope. Ove zemlje koje nisu priznale Kosovo, one to nisu uradile formalno iz dva razloga. Bojali su se da možda ne trpe neke posledice.Savet Evrope se bavi ljudskim pravima, to je mehanizam koji će se unaprediti. Ne znamo ko će glasati protiv, znamo da Srbija to mora da uradi. Sad se menja teren, u međunarodnim institucijama se sada mora voditi jaka borba za unapređenje prava Srba na Kosovu - kaže Janjić.

Drecun smatra da Priština iza sebe ima moćne zemlje koje su stvorile lažnu državu.

- Ovu situaciju hladne glave mora sagledati, geopolitika se drastično menja u svetu. Mi to moramo da analiziramo i da zaštitimo naše interese u okviru tih promena. Priština ovo ne radi sama, ima iz sebe moćne zapadne zemlje. Te moćne zapadne zemlje su procenile da je vreme da Priština aplicira za prijem u Savet Evrope. Njima su UN glavni cilj. Savet za nacionalnu bezbednost će analizirati celu situaciju i imaće saznanja na osnovu kojih će doneti zaključke i mere - rekao je Drecun.

