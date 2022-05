OD SUĐENA BI DA PRAVI POLITIČKI PERFORMANS: Advokat Vujačić: Savo Manojlović je cirkuzant koji je s pravom na "vi"!

Lider pokreta "Kreni-promeni" Savo Manojlović, kojem je pre neki dan počelo suđenje pred Prekršajnim sudom u Beogradu zbog protesta i blokada ispred Palate Srbije na Sretenje tokom dodele ordenja, pokušao je od tog sudskog postupka da napravi cirkus.

On je, naime, napustio suđenje jer sud nije odobrio novinarima snimanje procesa, što inače i nije praksa a on bi pogotovo kao pravnik u to trebalo da je i te kako upućen.

Prethodno je u obraćanju novinarima ispred suda poručio da misli da mu se sudi iz političkih razloga.

- Napustio sam suđenje zato što nije dozvoljeno novinarima da snimaju suđenje, čime mi je povređen član 32. Ustava Republike Srbije. Ne priznajem odluke vladajuće partije, priznajem samo nezavisno sudstvo Republike Srbije - napisao je on potom na svom Tviter nalogu.

Beogradski advokati saglasni su u oceni da je Manojlović ovim postupkom pokušao prvenstveno da napravi performans za medije, a od čitavog slučaja cirkus.

- Manojlović bi kao pravnik morao da zna elementarnu stvar, da o prisustvu snimatelja i novinara u sudnici odlučuje predsednik suda, predsednik veća ili na kraju krajeva sudija i njegovo je diskreciono pravo da odluči o tome hoće li dozvoliti njihovo prisustvo ili ne. To što je on hteo od suda da pravi cirkus, to samo govori o tome kakav je on pravnik i kako doživljava sud. Zapravo je pokazao da je cirkuzant što se prava tiče - jasan je advokat Svetozar Vujačić, te konstatovao da je Manojlović sa pravom na "vi".

Ni advokat Toma Fila nije imao lepe reči na Manojlovićev postupak.

- Ovo je suđenje za prekršaj i može da se sudi i presudi i bez njegovog prisustva. Zna se da nije dozvoljeno snimanje na suđenjima, iako sudija po zahtevu može da dozvoli, kao što nekada na početku suđenja dozvole da se snima sam početak. Sve u svemu, za mene je taj njegov postupak drskost i nepoštovanje suda, pogotovo što kao pravnik sigurno zna da u takvom slučaju mogu da sude i bez njega - smatra Fila.

