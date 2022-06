DRMA SE VLADA: Abazović u ratu s Krivokapićem zbog SPC, ruši sopstveni kabinet: Vreme je da se pozdravljamo!

Najava potpisivanja Temeljnog ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve još jednom je izazvala nesuglasice, a sam ugovor se pokazao kao kamen spoticanja i nove manjinske vlade Dritana Abazovića. Maltene braneći SPC od napada šefa diplomatije Ranka Krivokapića, premijer Abazović je čak potegao pitanje opstanka kabineta koji je skoro formiran!

Žučno

Na sednici vlade, na kojoj je trebalo da bude razmatrano i pitanje informacije o Temeljnom ugovoru sa SPC, došlo je do žučne rasprave između premijera Abazovića i ministara iz SDP Ranka Krivokapića, šefa diplomatije, i Raška Konjevića, ministra odbrane. Konjević je rekao da ovo pitanje nije ni trebalo da se nađe na dnevnom redu vlade, a pogotovo ne po hitnom postupku, dok je Krivokapić, koji o SPC govori kao o „crkvi Srbije“, rekao da ona u Crnoj Gori deluje nelegalno, pa samim tim s njom ne može da postoji Temeljni ugovor.

- Crkva Srbije je u Crnoj Gori nelegalan subjekt u državnom smislu, jer je crkva druge države i ne može imati temeljni ugovor. Ne postoji uzajamno priznanje između države i crkve. Država je međunarodni subjekat i ona registruje crkvu i priznaje crkvu - istakao je Krivokapić.

foto: Profimedia

S druge strane, premijer Abazović je naglasio da problem ne postoji ni u jednom segmentu.

- Ugovor koji treba da se potpiše identičan je ugovorima s drugim verskim zajednicama i ne može da bude iznad ustava i zakona. On legitimiše međusobna prava i obaveze - rekao je Abazović i dodao da u celoj halabuci oko Temeljnog ugovora nema nikakvih obećanja, već da obećanja postoje s drugih strana i da se priča oko potpisivanja ugovora nikada neće završiti.

- Hoću jednu stvar da vam kažem, ono što ovaj čovek kaže ili potpiše, on će uložiti i poslednji atom da se to i sprovede u delo. Ako to podrazumeva da nemamo više saradnju - vreme je da se pozdravljamo - poručio je Abazović ministrima iz SDP. Podvukao je da Temeljni ugovor za njega ne postoji kao problematično pitanje, dok „neki članovi vlade samo pokušavaju klizećim startovima da tako nešto uspore“.

- Želim da dam doprinos pomirenju, a ko to ne želi, neka makar bude neutralan. Ko želi da doprinese dodatnim svađama, mislim da mu nije mesto u ovom timu - naglasio je Abazović.

Odlaganje u nedogled Igra nerava još od Mila Temeljni ugovor je trebalo odavno da bude potpisan, ali je njegova overa stalno odlagana. Prvo su odugovlačili DPS i Milo Ðukanović, ali kada je u Crnoj Gori došlo do smene vlasti na izborima 30. avgusta 2020. i kada je za premijera izabran Zdravko Krivokapić, koji je na tu funkciju postavljen upravo zahvaljujući crkvi, pre svega Mitropoliji crnogorsko-primorskoj, smatralo se da će potpisivanje ići glatko i da će to biti jedan od prvih poteza novoizabranog premijera. Međutim, opet je došlo do odlaganja. Krivokapić se čak vratio s potpisivanja na koje je krenuo i ugovor je ostao nepotpisan.

foto: beta

Umirivanje biračkog tela

Komentarišući najnoviji sukob u vladi, Andrija Mandić, jedan od lidera opozicionog Demokratskog fronta, kaže da je sve to pozorišna predstava.

- Po dobijanju mandata za sastav nove vlade Abazović je obavestio javnost da će jedan od prvih zadataka biti potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC. Svi koji su ušli u vladu bili su obavešteni šta će biti njeni zadaci i da će potpisivanje Temeljnog ugovora biti jedan od prvih zadataka. Naknadne nesloge, protestovanja i podizanje tenzija su više u funkciji umirivanja vlastitog biračkog tela i nema ni govora o tome da to nije bilo poznato svima i pre nego što je vlada formirana - objašnjava Mandić.

Boško Vukčević