UZEO JE FLAŠU KISELE VODE DA SE OBRIJE I KRENE U ZATVOR! Slavica Đukić Dejanović ispričala DETALJE hapšenja Slobodana Miloševića

U noći između 31. marta i 1. aprila 2001. godine u vili Mir na Dedinju odigravala se drama, koja je ostala duboko urezana u srpskoj istoriji. Američka administracija dala je vladi Srbije rok do 31. marta da uhapsi Slobodana Miloševića i izruči ga Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju po optužnici za ratne zločine na Kosovu, objavljenoj 22. maja 1999.

- Sama noć hapšenja i neki period pre toga su bili dosta dramatični. Nestalo je struje i nestalo je vode. Slobodan Milošević je uzeo flašu kisele vode da se obrije i krene u zatvor - rekla je za Kurir televiziju potpredsednica SPS-a Slavica Đukić Dejanović.

foto: Kurir televizija

Zbog okupljenih pristalica nekadašnjeg predsednika oko vile, među kojima je bilo i naoružanih ljudi, zbog sukoba između policije i Gardijske brigade Vojske Jugoslavije koja je obezbeđivala kuću, akcija hapšenja je trajala dva dana.

- Prvo jedne večeri su probali sa banditima, sa kapuljačama crnim da preskoče ogradu i da uđu, ali u to vreme Pavković je još uveč čuvao Vojsku i plus ovaj Siniša Vučinić i njegovi ljudi. I to je bila jedna priča da njega kidnapuju, da ga odvezu za Tuzlu i da Zoran Đinđić opere ruke - kaže advokat Toma Fila.

- Već na vratima koja su polublindirana izašli smo Slobodan Milošević, Ratko Zečevič u tom trenutku neko je od kapije, od tih zemunaca, surčinaca ispalio tako jak projektil da je Miloševiću 25 cm od leve noge, polublindirana vrata razneli su ih i probio je, uspeo je da ih probije. Kada sam to video rekao sam Sloba unutra. Hitno dole zalegnite, automatska oružja i otvarajte vatru - rekao je nekadašnji član direkcije Jugoslovenske desnice Siniša Vučinić.

foto: Kurir televizija

Nakon pruženog otpora maskirani napadači su se sklonili sa kapije vile Mir i otpočeli su pregovori sa predstavnicima tadašnje vlasti i koalicije DOS-a.

- Čedomir Jovanović nije te noći u toku hapšenja imao negativnu ulogu. On je prosto bio neko ko je sa druge strane došao da se taj posao, po njemu je to bio posao, a po meni sramota, da se privede kraju - rekla je Slavica Đukić Dejanović

foto: Kurir televizija

U toku pregovora, supruga Slobodana Milošević, Mirjana Marković zajedno sa Slavicom Đukić Dejanović i Banetom Ivkovićem i advokatom Tomom Filom sastavlja aneks ugovora, koji je bio garancija da nakon hapšenja Slobodan Milošević neće biti predat Haškom tribunalu.

- Da će se Slobodanu suditi u Srbiji, a ne u Hagu i to su potpisali Đinđić, Koštunica i Milutinović - kaže Đukić Dejanović

- Ali je samo Đinđić potpisao drugi dokument u kojem je stajalo da ga neće izručiti nikad u Hag. To je potpisao Čedomir Jovanović umesto Zorana Đinđića koji je donet u jednoj plastičnoj kesi, onoj ko kikiriki - rekao je advokat Fila.

foto: Kurir televizija

Nakon pečatiranja i potpisivanja ovog dokumenta prvi put u istoriji Srbije uhapšen je njen bivši predsednik.

- Milošević prihvata da ide, ćerka Marija mu je posipala kiselu vodu da se obrije na brzinu. Insistirao je da u njegovim kolima bude pozadi neko od naših, sao je Bjelica, tražio je da ga vozi njegov vozač Aka iz Požarevca i seo je Toma Fila pozadi kao advokat i još je seo napred istražni sudija Čavlina i tako su otišli u Centralni zatvor - rekao je Vučinić.

Iako je u potpisanom ugovoru stajalo kao načelo da će se Slobodanu Miloševiću suditi u Srbiji, na Vidovdan 28. juna 2001. godine on je izručen Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju.

- Kad na taj dan Miloševića vezanog holandski policajci vode u Haški zatvor, nakon što su ga Srbi izručili. To će ostati crni spomenik i generacije će to gledati - izjavio je za Kurir televiziju nekadašnji premijer i potpredsednik vlade Jugoslavije Nikola Šainović.

foto: Kurir televizija

- Protiv odluke Ustavnog suda koji je doneo odluku da je to sve protivustavno i protivzakonito i hapšenje i sve. Uprkos tome izručuje se Milošević i ja ne kažem da je predat nego tvrdim da je prodat - rekao je Toma Fila.

- Već su poletali sa Banjice helikopterom. Tamo je bio kevin Kortis, istraživač Haški, bili su Dušan Mihajlović. Znam da im je rekao pošto je još dosta stražara bilo: "Dobro vi imate novca kad tolike ljude plaćate," a druga pred ulazak u sam helikopter bila je "Braćo Srbi vi znate da je danas Vidovdan, samo toliko - kaže Vučinić.

Danas, 21 godinu kasnije, sprska javnost je po obvom pitanju duboko podeljena, neki mislie da je Miloševićev odlazak u Hag početak evropskog puta jedne slobodne zemlje koja više ne robuje ratnom nasleđu, dok drugi smrtaju da je na veliki srpski praznik Vidovdan počinjena izdaja načela slobode i domoljublja.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:32 Bolje da je ostao Milošević, nego što je došao posle Koštunica! Prokić i Panović o političkoj sceni OVO JE TREĆA NAJJAČA STRANKA!?