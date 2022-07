NOVI PRITISCI NA SRBIJU ILI PREDNOST ZBOG ČELIČNOG PRIJATELJSTVA S PEKINGOM: FBI i MI5 označili Kinu za najveću pretnju!

Direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kristofer Vrej i šef britanske obaveštajno-bezbednosne agencije MI5 Ken Makalum u prvom zajedničkom obraćanju javnosti imali su samo jednu poruku za svet: "Kina je najveća dugoročna pretnja po ekonomiju i bezbednost!" Koliko god se neka država držala po strani u sudaru titana, kako se može okarakterisati ono što stoji iza ovog dramatičnog nastupa uticajnih kancelarija, neminovno globalno pregrupisavanje nesumnjivo će imati uticaj i na male.

foto: AP/Susan Walsh

S obzirom na pritiske koje Srbija trenutno trpi zbog odnosa s Moskvom i neuvođenja sankcija, postavlja se pitanje da li je u toku stvaranje razloga za nove glavobolje Beograda, ovoga puta zbog strateškog partnerstva i s Pekingom. Ili je stvar potpuno drugačija, jer će globalna situacija, koja je tek u fazi oblikovanja, stvoriti prednost za Srbiju baš zbog čeličnog prijateljstva?

Nezaobilazan faktor

Bivši ambasador Srbije pri UN Pavle Jevremović kaže za Kurir da u ovako dramatičnim obraćanjima šefova FBI i MI5 gotovo uvek preteže propaganda. Ipak, on napominje da je rat u Ukrajini stvorio takvu situaciju u kojoj se želi izolovati Rusija i poremetiti njeni odnosi s Evropom, a da je u osnovi problem Kina.

foto: Rts Printscreen

- Kina je faktor bez kojeg se ne može više računati i posmatrati globalna situacija. Razumljivo je kod nas to raspoloženje nervoze, jer smo deo i konflikta i krize i napetosti, ali svet definitivno ide u drugom pravcu. Vidite da se ozbiljne zemlje grupišu i pokreću pitanja razvoja, revitalizacije Ujedinjenih nacija i slično. Sve ove stvari su u nastajanju, a svi su zainteresovani da se to što više zamagli. Uvek kada se prate ovakve vesti, treba se odvojiti od sadržaja i postaviti pitanja otkud sad to, ko plasira i zašto baš u ovom momentu. Činjenica je da je svet u jednom previranju i pregrupisavanju. Tradicionalne sile će, na lakši ili teži način, morati da prihvate da ima još nekoga na ovom svetu - napominje on.

Na pitanje koliko je za Srbiju korisno strateško partnerstvo s Kinom, s obzirom na njen nezaustavljiv razvoj, naš sagovornik kaže:

- Zamislite da živimo u nekom gradiću i da je tu jedan moćni komšija koga ne možete da ignorišete i da hoćete. Prema tome, Kina je globalni faktor u punom zamahu na koga morate računati bilo gde da se nalazite. Druga je stvar što je sad kod nas previše prisutan međunarodni momenat, pa nas pritiskaju čas s jednog, čas s drugog pravca.

Podela sveta

Spoljnopolitički komentator Milovan Jovanović objašnjava za naš list da je Amerika odavno označila Kinu kao glavnog potencijalnog neprijatelja, ali i napominje da mnoge važne zemlje EU imaju s Pekingom snažno prijateljstvo i saradnju.

foto: Kurir

- To su države poput Nemačke, Francuske, Španije, Bugarske, Italije, Mađarske... Srbija će pre biti izložena pritiscima vezanim za uvođenje sankcija Rusiji i rešavanju pitanja KiM nego što se tiče njenih odnosa i saradnje s Kinom. Predsednik Srbije veštom politikom uspeva da u sve suženijem manevarskom prostoru uspešno lavira, braneći srpske interese i čuvajući mir i stabilnost. Zbog novih geopolitičkih lomova izazvanih ruskom agresijom na Ukrajinu veoma je teško držati se po strani, jer postoji jasna podela između Istoka i Zapada - ocenjuje on.

Tajvan im ključan

Uz upozorenje da bi kinesko zauzimanje Tajvana predstavljalo "jednu od najužasnijih ekonomskih katastrofa koje je svet ikada video", šefovi FBI i MI5 optužili su Peking da je primenjivao sajber-špijunažu za varanje i krađu "u masovnim razmerama", pokušavao da ukrade tehnologiju, mešao se u unutrašnje političke stvari...

foto: Shutterstock

- Ako Kina napadne Tajvan, ekonomski poremećaji bili bi neuporedivo veći od onih viđenih ove godine. Zapadni investitori u Kini postali bi taoci, a lanci snabdevanja teško poremećeni. Nemam razloga da mislim da je njihov kineski interes za Tajvan pao na bilo koji način - rekao je direktor FBI u sedištu MI5 u Londonu pred publikom, u kojoj su se našli izvršni direktori velikih kompanija i pripadnici akademskih zajednica.

On je naveo i da Kina sada izvlači razne lekcije iz sukoba u Ukrajini:

- To uključuje taktike da se osiguraju od budućih sankcija poput onih koje su pogodile Rusiju.

Kina uzvratila SAD su najveća pretnja svetskom miru i razvoju SAD su "najveća pretnja svetskom miru, stabilnosti i razvoju", odgovor je Kine na optužbe SAD za kinesko špijuniranje i pretnje međunarodnom poretku. Oštra retorika inače dolazi uoči sastanka državnog sekretara SAD Antonija Blinkena i kineskog ministra spoljnih poslova Vang Jija u subotu na samitu ministara G20 na Baliju, u Indoneziji. - Relevantni američki političar je ocrnio i napao Kinu. Činjenice su u potpunosti dokazale da su SAD najveća pretnja svetskom miru, stabilnosti i razvoju - poručio je portparol ministarstva spoljnih poslova Džao Liđen, uz poziv američkom zvaničniku da "zauzme ispravnu perspektivu, sagleda razvoj Kine na objektivan i razuman način i prestane da širi laži i prestane da daje neodgovorne primedbe".

