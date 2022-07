ZORAN JANKOVIĆ, GRADONAČELNIK LJUBLJANE, U INTERVJUU ZA ZAGREBAČKI VEČERNJAK: Vučić je najbolji predsednik u regionu!

BEOGRAD/ZAGREB - Najbolji predsednik u regionu je Aleksandar Vučić - istakao je u razgovoru za Večernji list najdugovečniji gradonačelnik Ljubljane, Zoran Janković (69), koji danas ide u trku za peti gradonačelnički mandat

- Šta god neko mislio o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, on je za mene najbolji predsednik na prostoru bivše Jugoslavije. S druge strane najbolji premijer je hrvatski, Andrej Plenković. Priznajem to, iako su Vučić i Plenković desni a ja levi – otkrio je Janković u intervjuu.

- Govorio je o Beogradu na vodi, investiciji vrednoj preko dve milijarde evra. Mnogi mu tada nisu verovali, a ja sam znao da će on to učiniti, rekao je Janković i dodao da je "gasni ugovor koji je Vučić sklopio sa Putinom, po povoljnijim cenama, dokaz koliko Vučić čini za Srbiju i koliko mu je stalo do svog naroda" - rekao je Janković.

On je osim o svojoj kandidaturi, otvoreno govorio o budućnosti hrvatsko-slovenskih odnosa, o novom premijeru Slovenije Robertu Golobu, situaciji u regionu, svom životnom putu i kako je od migranta postao gradonačelnik, o Ivici Todoriću, a priznao je i da nekima u Sloveniji smeta njegovo srpsko poreklo, te da mu je žao što nije postao premijer.

