Drecun je spomenuo izveštaj srpskog konzula u kom je navedeno da su se tokom Osmanske vlasti na Kosovu manastiri rušili, sveštenici ubijali a monahinje silovale.

- Hoće da poremete red koji vlada tamo, da poremete bezbednost. Da iz kola bacaju šta hoće na manastir, na sveštenstvo i vernike. Da možda neko izvede neku terorističku akciju. Šta je sa objektima koji su pod zaštitom UNESCO? Kako sme neko da dozvoli Prištini da prisvaja naše verske objekte. Kad su to Albanci živeli na KiM? Tek sa dolaskom Osmanlija kada su ubijali i silovali Srbe. Postoji izveštaj dok je Kosovo bilo pod osmanskom vlašću našeg konzula koji je pisao o stanju naših manastira. On je taksativno naveo sve ono što je video, kako se ruše naši manastiri, kako se naše sveštenstvo ubija a monahinje siluju. Tamo se navodi da je određena albanska porodica porušila manastir, uzela kamen od kog je napravljen manastir i pravili kuće. To se dešavalo kroz istoriju, pokušavali su silom pod zaštitom Osmanlija da sprovode teror i da unište sve što je hrišćansko i pravoslavno - izjavio je Drecun gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

02:17 RUŠE NAM MANASTIRE, SVEŠTENSTVO UBIJAJU A MONAHINJE SILUJU! Drecun ŠOKIRAO u programu uživo, ovako stoje stvari na Kosovu

Kurir.rs/M.L.

