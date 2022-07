SRAMNO! CRNOGORSKA POSLANICA BI DA HAPSI SVEŠTENIKE: SPC u Crnoj Gori je paramilitarna organizacija! SRBIJA NAM KRADE ISTORIJU

U Skupštini Crne Gore zatraženo je da se pohapse sveštenici Srpske pravoslavne crkve (SPC) u toj državi!

Teške reči

Naime, poslanica iz redova vladajuće Socijaldemokratske partije Crne Gore (SDP) Draginja Vuksanović Stanković je tokom polemike sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem kazala da, "ako vlada potpiše ugovor sa SPC, to će značiti okupaciju Crne Gore".

- Crnogorci, to nećete dozvoliti. Vaše džamije su zaštićene, a verska prava Crnogorki i Crnogoraca su ugašena. Ja nemam pravo na slobodu veroispovesti, koja mi je ustavom zagarantovana, a to govorim u ime svih Crnogorki i Crnogoraca - rekla je ona.

Draginja Vuksanović Stanković foto: Youtube/RTCG

Potom je direktno zatražila, ni manje ni više, nego hapšenje srpskih sveštenika.

- Niko nije rekao da policija neće moći da uđe u verske zajednice i izvršava svoje zakonom predviđene obaveze, nego policija i tužilaštvo moraju prvo da obaveste arhijereja pre nego što uhapse popa - navela je Vuksanović Stanković i dodala:

- A mnogo ih je zrelo za hapšenje. Da ima države, svi sveštenici SPC bi bili pohapšeni, jer svi rade protiv Crne Gore! To je jedna paramilitarna organizacija - Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori.

Ova poslanica je optužila i Srbiju da krade istoriju Crnoj Gori.

- Nismo mi krivi što Srbija nema svoju istoriju, pa krade našu, što su oni bili pod Turcima kada smo mi imali svoju državu - rekla je ona obraćajući se Abazoviću, te dodala:

- Crna Gora nikad nikome nije služila, nikad nije bila vazal... Problem je što sad imamo sluge. Da li vam smetaju Crnogorci? Vi ne volite Crnogorce i Crnu Goru. Da volite, ne biste potpisivali ovakav Temeljni ugovor...

Smirivati tenzije

Vladimir Pavićević, savetnik potpredsednika vlade Crne Gore, apeluje na sve političare u Crnoj Gori da svojim delanjem i porukama koje šalju doprinesu daljem smanjivanju tenzija i društvu.

Vladimir Pavićević foto: Privatna arhiva

- Vlada Crne Gore je usvojila Temeljni ugovor sa SPC i njegovim potpisivanjem će se dalje uticati na stabilizaciju prilika u crnogorskom društvu. Inače, SPC je ubedljivo najbrojnija verska zajednica u Crnoj Gori. To je verska zajednica koja, po svim istraživanjima, uživa najveće poverenje među građanima Crne Gore svih vera i nacija. To su potvrdile i one velike prosvetiteljske litije s kraja 2019. i iz 2020. godine, na kojima su SPC podržali i velikodostojnici drugih verskih zajednica u Crnoj Gori - kaže Pavićević za Kurir.

Urednik NSPM Đorđe Vukadinović naveo je da je ovo govor mržnje, zbog kojeg mora da se reaguje.

Đorđe Vukadinović foto: Kurir televizija

- Ovo su reči poslanice jedne od crnogorskih vladajućih stranaka. Da li će neko reagovati iz Beograda? Vlast? Crkva? NVO zbog "govora mržnje"? - naveo je Vukadinović.

Demantovala je Knjiga krštenih Tvrdila da je "pravoslavna Crnogorka" Draginja Vuksanović Stanković privukla je veliku pažnju javnosti kada je nedavno rekla da se sa četiri meseca krstila u srpskoj pravoslavnoj crkvi u Užičkoj Požegi, te da joj u krštenici stoji da je pravoslavna Crnogorka. Međutim, ubrzo je otkriveno da je slagala, jer je Knjiga rođenih i krštenih pokazala da je zapravo krštena kao pravoslavna Srpkinja.

Kurir.rs