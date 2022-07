LICEMER! Milo sramno optužio sveštenike SPC za ratne zločine, a zaboravio na Dubrovnik 1991: Misle da ih sveštenička odora štiti!

Predsednik Crne Gore i DPS Milo Ðukanović još jednom je najprizemnije napao Srpsku pravoslavnu crkvu i pokazao koliki je licemer! On je rekao da su sveštenici SPC lica koja su učestvovala u ratnim pohodima širom bivše SFRJ i da su to uglavnom ljudi koji podržavaju ili su čak i akteri počinjenih ratnih zločina, a svešteničku odoru doživljavaju kao zaštitu.

On kao da je zaboravio period s početka devedesetih godina prošlog veka, kada je bio vatreni pristalica i podržavalac Slobodana Miloševića i njegove ratne politike i kada se zdušno zalagao za napad i bombardovanje Dubrovnika 1991!

- EP u rezoluciji spominje SPC kao promotera Rusije u regionu. Pored toga, ubeđen sam da će se SPC mešati u politički život Crne Gore - istakao je Ðukanović i dodao da pozdravlja odluku Sinoda SPC kojom je zabranio episkopima uplitanje u dnevnu politiku, ali da „sveštenici i dalje kunu one ljude po Crnoj Gori koji imaju drugačije mišljenje od njihovog“.

Neverovatno

- Biće potrebno malo više od jednog proglasa. Biće potrebno da se temeljno rekonstruiše sveštenička mreža SPC jer znamo da je prethodno vreme donelo jednu veoma lošu praksu, dovelo je do toga da su sveštenici SPC lica koja su prethodno učestvovala u raznim ratnim pohodima širom Jugoslavije, koji su podržavaoci ili čak i akteri počinjenih zločina i koji misle da ih sveštenička odora štiti - naglasio je Ðukanović.

Komentarišući ove Ðukanovićeve stavove, verski analitičar Željko Injac kaže da se, kada čuje tako nešto, zapita da li to izgovara isti onaj čovek koji nam je pre tridesetak godina objašnjavao kako je napad na Dubrovnik neophodan i da je svako drugačije mišljenje izdajničko mišljenje.

- Pitam se da li je to isti onaj čovek koji je švercovao naftu za srpske tenkove koji su odlazili u rat u Hrvatsku - objašnjava Injac, dodajući da je prosto neverovatno da čovek tako glumi i izgovara to što izgovara, kao da nikada nije mislio potpuno drugačije.

Čovek kome se ne veruje

- Ðukanović je čovek koji će sve uraditi kako bi ostao na vlasti i zaštitio svoje „poslove“. Ali mislim da je to postalo jasno i njegovim doskorašnjim mentorima i celokupnoj međunarodnoj zajednici. On je postao čovek kome se više ne veruje i koji je bezbroj puta slagao i svoje birače, ali i sve građane Crne Gore - ističe Injac.

Podvlači i da DSP polako tone i da je Ðukanović svestan toga.

- Ova halabuka u vezi s Temeljnim ugovorom je samo predstava. Smatram da njemu, kao ni DPS, izbori uopšte ne odgovaraju i da neće rušiti manjinsku vladu - kaže Injac.

Mitropolija crnogorsko-primorska

Ðukanović o sveštenstvu laže, a da ne trepne

Iz Mitropolije crnogorsko-primorske reagovali su na sramnu izjavu Ðukanovića.

- Pitamo se, pred domaćom i svetskom javnošću, može li i ume li predsednik države Crne Gore voditi politiku, praviti planove i analize - a da pri tom ne uzima u usta Crkvu? Ne možemo da prećutimo njegove iskaze nadojene netrpeljivošću i lažima. Od prvih komunističkih ubeđenja, čijih se najradikalnijih elemenata do danas suštinski nije odrekao, pa do nalaganja badnjaka i celivanja krstova i ćivota, zatim preko otvorenog omalovažavanja najsvetijih crkvenih obreda i uvreda na račun crkvenih skupova, pa opet do nedavnog imenovanja Crkve „majkom“, a onda istovremenih iskazivanja bestidnih laži o navodnom učešću sveštenstva u ratnim zločinima u ratovima 90-ih - navodi se u saopštenju i dodaje da Ðukanović „o sveštenstvu laže, a da ne trepne.“