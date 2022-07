BOLESNI I PERVERZNI NAČINI UBIJANJA SRPSKE DECE! Stručnjaci o brutalnosti hrvatskih nacista: Ustaše ih stavljale u kolo i KLALE

foto: Kurir televizija

Na Starom sajmištu je u stravičnim uslovima bilo zatvoreno i ubijeno više hiljada žena, dece i starih. Svakog jutra je specijalizovani kamion "dušegupka" odvozio ljude u smrt. Navodi se da su Nemci davali deci bombone, kako bi ih namamili da uđu u kamion. Čim bi prešao most, kamion bi se zaustavio, a gas iz cevi je puštan da uguši ljude. Gušili su se nekoliko kilometara dok je polako vozio kroz Beograd.

Istoričar Pršić ističe da su logor Staro sajmište preuzeli Hrvati od Nemaca u maju 1945. godine i da je on u početku bio namenjen za istrebljenje Jevreja u Srbiji.

- Prvo da napomenem, logor "Sajmište" je na teritoriji NDH i NDH se već u aprilu, maju i junu 1945. aktivirao. Ako su Nemci imali rasistički zakon, Hrvati unose u svoju zakonsku regulativu Srbe i Rome. Ioako je Sajmište bilo pod teritorijom NDH, bio je pod komandom Nemaca. Odgovornost za funkcionisanje logora preuzimaju Hrvati od Nemaca. On je funkcionisao do kraja 1945. godine. Logor Staro sajmište bio je izdvojen i u početku je bio namenjen za istrebljenje Jevreja u Srbiji. Dominantan period je od septembra 1941. godine do maja 1945. Na području logora Staro sajmište stradalo je više od 200.000 Jevreja sa KiM - rekao je Pršić gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

"Ekstaza u kojoj su ubijana srpska deca pokazatelj je dehumanizacije", rekao je Karna.

- Taj proces je jako dugo trajao. Imamo ono čuveno, trećinu ubiti, trećinu proterati, trećinu prekrstiti. Defakto, dehumanizacija je nastupa onda kada su ušli u logor. Nema opravdanja za onakve slike, za onakvu ekstazu tokom ubijanja Srba i dece. Ubijani su najčistiji delovi naroda. Oni su ubijali bespomoćne. Ubiti dete znači ubiti nešto najčistije. Ritualizacija ubistava bilo je gluvo kolo, deca su ubijana na livadi i izvučena su na jedan proplanak gde su prvo stavljane devojčice u krug, pa potom dečaci. To je bolesno, ritualno, to je patologija ponašanja. Izvršili su dehumanizaciju, ubiti čoveka je gnusan akt. Po hrišćanstvu je to smrtan greh. Ekstaza u kojoj su ubijana srpska deca pokazatelj je dehumanizacije - rekao je Karna.

