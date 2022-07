VUČIĆ DESET GODINA NA VLASTI: NOVO LICE SRBIJE - poštovanje, prosperitet, stabilnost!

Sagovornici Kurira ocenjuju da su za deceniju Vučićeve vlasti postignute velike stvari. Predsednik poručuje da je ponosan na učinak jer, kako kaže, zemlja ne liči na ono što je nasledio 2012.

Srbija je u proteklih 10 godina, otkako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na vlasti, napravila ogromne korake - povećan je životni standard građana putem većih plata i penzija, otvorene su brojne fabrike, auto-putevi, bolnice, smanjena je nezaposlenost... Država je obezbedila prosperitet i stabilnost... Predsednik je imao i brojne susrete sa svetskim liderima, čime je država podigla svoj ugled i poštovanje u svetu, ocenjuju sagovornici Kurira.

Modernizacija

Sam Vučić poručuje da je ponosan na rezultate jer, kaže, zemlja ne liči na ono što je nasledio 2012. On je juče ukazao da je 2012. prosečna plata bila oko 330 evra, tj. gotovo dvostruko manja nego sada, a da je u protekloj dekadi Srbija izgradila više auto-puteva nego u prethodnih 50 godina i više bolnica nego u prethodnih 60 godina.

- Srbija se modernizovala i promenila i pokazala da može da bude zemlja uspeha, a ne propasti i nesreće. Imali smo mir i stabilnost i ogroman ekonomski napredak uz fiskalnu konsolidaciju. Javni dug je 53,6 odsto, i to usred korone i rata na evropskom tlu - naveo je Vučić.

Dodao je da Srbija danas više zarađuje na izvozu softvera nego u poljoprivredi, što svedoči, kaže, o modernizaciji koja je sprovedena u tih 10 godina.

- Većina će reći: „Dosta mi je tog arogantnog đubreta“, i ja nemam problem sa tim. Ali uvek se na kraju vidi da su ljudi srećni zbog rezultata koje smo napravili, i to se vidi na svim izborima - istakao je on.

Vučić kaže da je važno da se nastavi putem mira i stabilnosti, dalje modernizacije i industrijalizacije.

Ekonomista Miladin Kovačević za Kurir ocenjuje da je impresivno ono što je postignuto, pre svega nakon 2014. godine, kada je započeta konsolidacija. Tome je, kaže, prethodio i početak važnih reformi u oblasti tržišta rada, planiranja i izgradnje, te monetarne politike.

Impresivno

- Od 2015. imali smo impresivan rast, koji je od starta bio rezultanta tih politika i taj trend, odnosno ciklus rasta i odgovarajući trendovi u svim delatnostima traju i sada, bez obzira na to što su u nekoj meri predominirani negativnim trendovima u globalnom okruženju. Trendovi rasta su i sad prisutni kod nas, što se vidi i po rastu BDP u prva dva kvartala ove godine - kaže Kovačević.

Politički filozof Dragoljub Kojčić takođe ocenjuje da je Srbija po svim parametrima objektivno napredovala, što, kaže, između ostalih verifikuju i podaci MMF i Svetske banke, kao i drugih međunarodnih institucija.

- Mi smo u nemogućim uslovima održali u regionu najveći BDP i apsolutno stabilnu nacionalnu valutu. Neverovatno je koliko je u ovim uslovima urađeno, a jako smo se dobro snašli, za razliku od drugih, i po pitanju odgovora na pandemiju kovida 19. Takođe, radilo se i na jačanju nacionalnog samopoštavanja i, umesto guranja pod tepih nekih stvari, mi smo presekli lošu tradiciju kulturom sećanja, pa tako sada obeležavamo i Jasenovac i dan kada je započeto bombardovanje naše zemlje... Ono što je ključno jeste otvaranje nade za ljude koji više bez nje nisu mogli da žive. Otvorila nam se perspektiva da je moguće stvarati jaku zemlju - kaže Kojčić.

INFRASTRUKTURA

foto: Predsedništvo Srbije

Samo neki od infrastrukturnih projekata su Moravski koridor, auto-put Miloš Veliki, auto-put Preljina-Požega, Fruškogorski koridor, auto-put Ruma-Šabac-Loznica, auto-put Niš-Merdare, Dunavski koridor, dok se istovremeno gradi četvrti most u Novom Sadu, kao i most preko Save. Žeželjev most u Novom Sadu je obnovljen, a pokrenute su i obnova, modernizacija i izgradnja gotovo svih saobraćajnih pravaca. Kupljeno je 48 novih vozova, od kojih i jedan brzi voz koji ide brzinom do 200 kilometara na sat - „Soko“.