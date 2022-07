ŠIPTAR SPREMAO LIKVIDACIJU MILETA NOVAKOVIĆA! Bivši šef UKP za Kurir: Smetao sam jer sam vodio akciju hapšenja "zemunaca"

Vođa zemunskog klana Dušan Spasojević Šiptar svojevremeno je planirao likvidaciju nekadašnjeg načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Mileta Novakovića.

To je za Kurir potvrdio i sam Novaković.

- To je bilo 2001. godine nakon hapšenja u Francuskoj, gde su otišli posle otmice biznismena Miroslava Miškovića. Bili su u pritvoru njih petorica iz zemunskog klana - Spasojević, Mile Luković, braća Simović, Vlada Budala, ali je najveći pritisak vršen da se pusti Spasojević. Pritisak je uglavnom išao preko njegovog advokata Slobodana Milivojevića. Pa kad je izašao iz pritvora, pravio je konferenciju kao da je neka estradna zvezda... Tu su Milivojević i on pričali kako je sve namešteno, kako će da se bore da se i drugi puste, tu je rekao da mu je sve smestila tadašnja vlast, kojoj su, kako je rekao, pomogli, kao i da ne bi bilo Petog oktobra da nije bilo njih. Oni su u svojoj glavi stvarno i mislili da je njihova uloga mnogo važna - naveo je Novaković i dodao:

- Spasojević je tu pominjao ministra policije Dušana Mihajlovića, pljuvao je po meni i svima nama iz policije... Ubrzo se došlo do informacija da planira likvidaciju nekoliko nas iz "Poskoka", pre svega mene, jer sam rukovodio akcijom njihovog hapšenja. A koliko je bio veliki njihov pritisak pokazuje i to što je "Poskok" ubrzo rasformiran. I Čume je, takođe, posle govorio na sudu da je Spasojević hteo da me ubije, ali ga je on navodno odgovorio od toga.

B. K.

INTERVJU SA NOVAKOVIĆEM ČITAJTE U SUTRAŠNJEM KURIRU!

foto: Kurir

OBELEŽITE OGNJENU MARIJU UZ KURIR: U subotu, 30. jula, POKLON IKONA SA ZLATOTISKOM I MOLITVOM

foto: Kurir

Pravoslavni vernici u subotu, 30. jula, obeležavaju praznik svete veliko mučenice Marine, u narodu poznat kao Ognjena Marija, koja se poštuje kao borac za hrišćansku veru i zaštitnica žena. Tog dana, Kurir svim čitaocima poklanja IKONU SA ZLATOTISKOM I MOLITVOM.

Ognjena Marija, sveta mučenica Marina, bila je rodom iz Antihije. Krstila se u 12. godini i zbog vere u Isusa Hrista stradala je u vreme cara Dioklecijana.

Prema narodnom verovanju, Sveta Marina pali i kažnjava ognjem i kao Sveti Ilija koji kažnjava gromom ona spada u "ognjevite" svece. Običaj je da se na ovaj praznik, kada zbog velike vrućine "gori nebo i zemlja", ne rade nikakvi poslovi.

U narodnom predanju čuvaju se primeri mnogih nesrećnih slučajeva koji su se dogodili na današnji dan, kada su se neoprezni plivači udavili u rekama i jezerima. Zato se veruje da na Ognjenu Mariju takođe treba izbegavati kupanje u "velikim vodama".

U nekim delovima Istočne Srbije uvreženo je mišljenje da devojke na ovaj dan treba da poklone ogledalce mladiću koji im se sviđa i da će taj zauvek u njih gledati kao "u svoj odraz u ogledalu".