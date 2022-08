PREDSEDNIK VUČIĆ: Hrvatska bi da hapsi zbog reči iz '95, prvo me pustite do Jasenovca da položim cvet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas kazao da Hrvatska nastoji da hapsi zbog "reči iz 1995. godine" i da njemu to nije problem i da je spreman i na to, ali da traži da ga puste do Jasenovca da "položi cvet".

Posle posete Sajmu šljiva u Osečini, Vučić je kazao novinarima da građani "pogledaju" šta je sve izazvala jedna njegova želja: da "položi cvet na jasenovački cvet".

"Nijednu tešku reč nisam rekao kao što oni govore o nama i meni, a samo sam hteo da položim cvet", rekao je Vučić.

Posle toga, kako je rekao, neka Hrvatska radi svoj posao a Srbija svoj. Po rečima predsednika , 1. septembar će za Srbiju biti normalan dan, sem "kuknjave za teškim rancima i skupim udžbenicima".

"Sem kuknjave o teškim rancima i skupim udžbenicima, što je već ritualna kuknjava i laganje sveopšte, ne mislim da bilo šta može da se desi 1. septembra jer je pitanje vremena, ta preregistracija koju oni planiraju (na Kosovu) traje dva meseca", rekao je Vučić.

On je dodao da za dokumenta može i 1. septembra, ako Priština ne prihvati da Srbi sa svojim srpskim dokumentima ne mogu da ulaze "svojoj kući na Kosovo i Metohiju". Po njegovim rečima, on kao skeptik ne vidi prostor za napredak, ali Beograd će nastaviti da se bori.

Potvrdio je da će sutra, u subotu ujutro, javnosti izneti ime mandatara za sastav nove vlade, ali govoriće i o kosovskom pitanju kao i o situaciji koja građane očekuje na jesen. Upitan o reakciji opozicije i pojednih medija na njegovu najavu da je jedan od kandidata za mandatara Miloš Vučević, predsednik je rekao da je opoziciji plan da "udaraju" po svakome za koga on kaže nešto pozitivno jer jedina meta - Vučić.

"Znaju da mi je poslednji mandat i samo sam im ja meta. Neki bi da dodju na vlasti po svaku cenu, bez volje naroda, a znaju da im najviše smeta onaj ko uživa najveće poverenje naroda", rekao je Vučić.

"I sve vreme postoji samo jedna meta, računajući kako i na koji način će kada to okončaju, moći će da kradu i pljačkaju onako kako su to činili u prethodnom periodu, jer nikakvih drugih ideala i politike nemaju", ocenio je Vučić.

On je naveo da je politika opozicije "uvedi sankcije Rusiji" a da kada država iznese stav da to neće učiniti, "oni kažu da si izdajnik".

