MEŠTANI NE MOGU NI DO IMANJA: Policijska baza kod Zubinog Potoka, koju je obišao Kurti, podignuta na zemljištu otetom od Srba

Baza Kosovske policije u selu Jasenovik kod Zubinog Potoka, koju je juče obišao Aljbin Kurti, izgrađena je, kako kažu meštani ovog kraja, na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu Srba koji tu žive.

Kako Kosovo onlajn saznaje na licu mesta, ne samo da se radovi izvode na zemljištu koje je oteto srpskim porodicama, već specijalne jedinice Kosovske policije ne dozvoljavaju meštanima sela oko Zubinog Potoka da prođu putem koji vodi do njihovih šuma, njiva i livada.

Specijalci su, piše portal, u potpunosti blokirali seoski put koji od mesta Jabuka vodi do repetitora na Brankovom brdu, a svi koji su pokušavali da prođu tim putem vraćeni su uz obrazloženje da ne mogu ići dalje jer su u toku radovi.

O građevinskim radovima vlasnici imanja nisu obavešteni, iako su oni u poodmakloj fazi, što je potvrdio i Kurtijev obilazak nove baze.

Pre nekoliko dana policajci nisu dozvolili ekipi portala Kosovo onlajn da iz neposredne blizine snimi radove koji se izvode u selu Gornji Jasenovik, što su snimili sa okolnih brda.

Zbog svega navedenog meštani žive u strahu i neizvesnosti, a naoružani pripadnici specijalne policije svakodnevno ih presreću.

Meštani strahuju da ubuduće neće moći uopšte da koriste put koji vodi do buduće baze koji za mnoge predstavlja jedini način da stignu do svojih šuma i livada. Zbog toga će neki i zimu dočekati bez ogreva.

Dodaju da se seče njihova šuma, njive se betoniraju, a svakodnevno se čuje brujanje teške mehanizacije koja radi na zemlji koja je u privatnom vlasništvu srpskih porodica.

Jedan od meštana Radun Đukić kazao je za Kosovo onlajn da je bio sprečen da obiđe svoje imanje i da su ga specijalci, naoružani puškom, presreli na putu.

- Zaustavila me je policija, Albanci. Uperili su pušku od mene i rekli mi da nema prolaza. Rekao sam im da je ovo moje imanje i zahtevao da razgovaram sa glavnim. Spustili su pušku i pozvali ga, a on mi je rekao da nam grade put za Brankovo brdo. Majka mi je bolesna, ne može ni sanitet da dođe do nas. Policija je bila fer, ali sada su postavili veliki nasip i nikako se ne može proći - kaže Đukić.

Radun se pita kako opstati dalje.

- Puta nema, struje nema, posla nema. Kako da opstanemo. Albanci su nam došli do kuće, oko 10 hektara su poravnali. Ne pitaju čije je. Njih je neko poslao, ovi ljudi nisu krivi oni su radnici koji rade za pare - ispričao je on.

Dejan Milanović potvrđuje, u razgovoru za Kosovo onlajn, da ih niko nije kontaktirao za dozvolu i da su se odjednom pojavili pripadnici specijalne jedinice i teška mehanizacija koja je počela sa radovima uzurpiravši njihovu imovinu.

- Pre mesec dana nama nepoznata lica su počela da rade ovaj put. To je nekada bio seoski put za zaprežna vozila koji je bio širok možda dva- tri metra, sada je proširen na sedam-osam, možda i deset metara. Put je nasut i odrađena je sva infrastruktura. Koje su namene ovog puta ne znamo jer nam nisu dali ni da priđemo ni da pitamo u koje namene se put radi. Radnici nepoznate firme su bili obezbeđeni od strane dva oklopna vozila specijalne policije koji su prilikom našeg dolaska ili postavljanja pitanja podizali puške prema nama i nisu dozvoljavali da postavljamo pitanja - započeo je svoju priču Milanović.

Policajci su, kako kaže, meštanima rekli da se obrate opštini. Ipak, kada su kontaktirali predstavnike lokalne samouprave rečeno im je da niko nije tražio dozvolu, niti ih je bilo ko kontaktirao opštinu povodom ovih radova.

Milanović dodaje da meštani strahuju da ovaj put neće ni biti slobodan za njih i da će tu biti izgrađeni objekti Kosovske policije.

- Problem je u tome što mi ovaj put najverovatnije nećemo moći ni da koristimo, ako nas sada zaustavljaju sa dugim cevima šta će biti ako budu napravili neki objekat gore. Pritom, 99 posto tog zemljišta je u privatnom vlasništvu, a tu su naša imanja - ističe on za Kosovo onlajn.

Na pitanje da li im je neko ponudio novčanu naknadu ili od njih tražio da otkupi njihovo imanje Dejan kaže da njegovo imanje nije na prodaju.

- Niko nas nije kontaktirao, ali ne pada nam na pamet da ovo prodamo. Dedovina se ne prodaje to treba da bude svima jasno. Dosta su nam oduzeli, konkretno meni je za izgradnju hidrosistema "Ibar Lepenac“ oduzeto 9,5 hektara obradive zemlje bez ikakve naknade. Ako nam i ovo zabrane onda ne vidim svrhu opstanka - navodi Milanović.

Ono što ga posebno brine je dolazak hladnih dana i zimskog perioda jer je moguće, da pored sopstvene šume, ostane o bez ogreva.

- Ide zimski period s obzirom kakva je energetska situacija, često imamo isključenja struje, svako domaćinstvo treba da pribavi drva za ogrev. Do sada je bilo dosta teško dođemo do drva sada je još teže, jer ne znamo šta sve mogu da nam natovare da smo pokušali da uradimo. S obzirom na sve ovo što se dešava za njih ne postoji zakon, ustvari ne postoji zakon za nas Srbe, oni mogu da rade šta hoće. Njima je sve dozvoljeno, jedino nama nije dozvoljeno da budemo svoj na svome i da imamo neki normalan život sa svojim familijama - zaključio je.

Milivoje Đukić rekao je za Kosovo onlajn da je samo čuo da mu je imanje uzurpirano i da nije pokušao da ga obiđe jer su mu komšije rekle da tamo ima naoružanih ljudi.

“Ja sam 26. avgusta saznao od komšije da mi je imanje ograđeno i da su tamo radovi u toku. Nisam išao jer mi je komšija rekao da su u šumi naoružani specijalci. Otišao sam u policijsku stanicu u Zubinom Potoku gde sam odneo sve papire sa kojima se dokazuje da je to imanje moje. Predao sam svu katastarsku dokumentaciju I oni su mi rekli da će preduzeti mere koje su u njihovoj nadležnosti”, rekao nam je Milivoje.

On kaže da niko sada ne dolazi kod njih jer se ljudi plaše.

On kaže da niko sada ne dolazi kod njih jer se ljudi plaše.

- Ovo je seoski put koji sam ja sam pravio lično za sebe. Tu sada oni prolaze džipovima, sve su iskopali teško je doći sada do moje kuće, a i ko će da dođe kada je puna šuma naoružanih ljudi. Ja sam ovde rođen i ne plašim se, ali kada neko ovo sa strane vidi, naravno da će se uplašiti i da neće doći - kaže Milivoje.

Meštani kažu da su se obraćali i lokalnoj policijskoj stanici u Zubinom Potoku i predstavnicima opštine Zubin Potok i da su od njih dobili obećanja da će učiniti sve što mogu da reše ove probleme.

(Kurir.rs/Kosovo online)