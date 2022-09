GORAN VESIĆ O SKUPŠTINSKOJ SEDNICI: Parlament, nažalost, nije pokazao jedinstvo oko Kosova i Metohije

Član Predsedništva Srpske napredne stranke i njen poslanik Goran Vesić kaže da ga je veoma začudilo, jer su pojedini opozicioni poslanici bili iznenađeni što je predsednik Aleksandar Vučić imao odgovor na sva njihova pitanja.

On je rekao da to, nažalost, govori o tome da određeni poslanici nisu tražili da predsednik dođe u Skupštinu zato što ih interesuje pitanje oko Kosova i Metohije, već zato što su mislili da je to mesto gde je predsednik Vučić najslabiji i da tu mogu da ga pobede i to je bio jedino razlog zašto su zatražili sednicu.

- Bilo bi logično da su zabrinuti kada pričamo o Kosovu i Metohiji, da žele da čuju šta predsednik ima da kaže i na kraju krajeva da se dogovorimo kako zajednički da nastupimo dalje kako bi smo obezbedili najbolju moguću pregovaračku poziciju. Umesto toga oni su samo želeli raspravu sa predsednikom Vučićem, dobili su priliku za duel i izgubili - izjavio je Vesić, gostujući na Televiziji Hepi.

Vesić je konstatovao da je većina opozicionih poslanika pokazala da su im sve teme važnije osim Kosova i Metohije i da ih isključivo zanima da se politički obračunaju sa Vučićem a ne da se reše aktuelna pitanja i problemi koje imamo. On je ukazao na to da tokom dvodnevne sednice oni koji su kritikovali predsednika Vučića nisu imali ni jedan konkretan predlog šta bi oni uradili da situacija bude bolja.

- Deo politčkih stranaka nije hteo da glasa za izveštaj koji nije nikakva politička deklaracija, već je izveštaj o tome šta se hronološki dešavalo poslednjih godinu dana. Dakle, nije postojao ni jedan razlog da se izveštaj ne usvoji, na taj način bismo poslali poruku da parlament Srbije ima jedinstvenu politiku kada je u pitanju odbrana Kosova i Metohije. Na taj na način bismo dali vetar u leđa našim pregovaračima, pre svega predsedniku Vučiću koji je danas konkretno u Njujorku i razgovara o pitanju KiM i nije isto kada razgovara i ima jedinstvenu podršku parlamenta iza sebe i kada ima podršku većine. Tako da oni koji su glasali protiv rezolucije, na neki način su pucali u nogu našem pregovaračkom timu jer mi sada nemamo jedinstven stav - naglasio je Vesić.

foto: Zorana Jevtić

Vesić je rekao da nema nikavu dilemu o tome da neko od poslanika misli da Kosovo i Metohija treba da bude nesavisno, već samo jedan deo poslanika ne razume realnost u kojoj živimo i to je ono što je predsednik Vučić pokušao da im predoči. Na konstataciju novinara da je predsednik Vučić krenuo u pregovore kada je situacija na KiM gotovo bila takva da nije bilo prostora za razgovor, Vesić je rekao:

- Predsednik Vučić je napravio istorijske pomake kada je u pitanju naša pozicija, 18 zemalja proteklih godina povuklo priznanje tzv. Kosova, po prvi put većina zemalja Ujedinjenih nacija, od 197, ne priznaje tu samoproglašenu nezavisnost. Predsednik je rekao da se u Ministarstvu spoljnih poslova nalazi još sedam a možda i osam nota o povlačenju priznanja samoproglašene nezavisnosti što nije bio slučaj 2012.godine. Predsednik Vučić je uspeo da ponovo nametne ponovo to pitanje i da se ponovo legitimno pokrenu istorijska prava Srba na Kosovu i Metohiji.

Ipak, Vesić je rekao da može da razume da neki poslanici nisu glasali za izveštaj i ako nema opravdanja za to, ali da ne može da razume da su čak tri poslaničke grupe na najskaradniji način govorili o liderima Srba sa Kosova i Metohije.

- Čuli smo od jednog dela poslanika, nastrašnije optužbe na njihov račun, optužbe da su lideri Srba ubice i kriminalci. Ponavljali su optužbe koje možete da čujete samo od Aljbina Kurtija, to je nešto što je skandalozno i prosto nedopustivo da se dešava u srpskom parlamentu. A Kurti to govori jer mu smeta srpsko jedinstvo i želi da razjedini Srbe. Na žalost u Srbiji vidite da postoje poslanici koji navijaju da se Srbi podele, to su ljudi okuljeni oko Zelenovića, Jeremićevi poslanici, kao i poslanici Demokratske stranke. Ove tri poslaničke grupe su ponavljale reči Albina Kurtija - izjavio je Vesić.

On je istakao i da bez Sjedinjenih Američkih Država nije moguće rešavanje pitanja na Balkanu, kao i da su oni jedina velika sila koja je stala iza inicijaive “Otvoren Balkan”, zato što su razumeli da je to jedini način rešavanja problema na Balkanu.

- Za razliku od Berlinskog procesa, koji je ostao mrtvo slovo na papiru, “Otvoren Balkan” omogućava kretanje kamiona uz minimalne fito sanitarne preglede, putovanje sa ličnim kartama izmedju tri zemlje Srbije, Albanije i Severne Makedonije, priznavanje medjusobnih diploma i mogućnost rada u sve tri zemlje bez radnih dozovola. Sve ovo su ogromni pomaci u odnosu šta se dešavalo ranije, što ne podrazumeva Berlinski proces. Prema tome ove tri zemlje su odlučile da okrenu novu stranicu na Balkanu i da krenu da saradjuju. Upravo zbog toga je Kurti protiv “Otvorenog Balkana”, jer smo pokazali da Srbi i Albanci mogu da saradjuju zajedno i da mogu da se dogovore - rekao je Vesić.

Vesić je naveo da je nedavno u albanskim medijima objavljen nepotvrdjeni predlog koji su doneli izaslanici Nemačke i Francuske koji su predložili novu armaturu pregovora, jer polaze od toga da Srbi i Albanci ne mogu nikada da se dogovore.

- Otvoreni Balkan pokazuje da itekako možemo da se dogovorimo i da za to treba stvoriti ekonomske preduslove a to je međusobna saradnja. Da je Priština u “Otvorenom Balkanu”, za koju se nadam da će jednoga dana i biti, danas ne bi pričali o tablicama, ličnim kartama i stvarima na kojima Kurti insistira, zato što bi to bilo rešeno kroz proces Otvorenog Balkana. Tu je razlika između Vučiča i Kurtija, Vučić je lider procesa integracija dok je Kurti lider samoizolacije jer on može da opstane samo ako je potpuno zatvoren - kaže on i dodaje:

- Naše mišljenje je da zajednički treba da gradimo budućnost, jer ona pripada i Albancu iz Prištine i Srbinu iz Tirane i Makedoncu iz Skoplja zato je Otvoren Balkan važna inicijativa. Nikada mi neće biti jasno zašto su neke od zemalja Evrope protiv Otvorenog Balkana. Sama inicijativa je zasnovana na postulatima Evropske Unije, ali predpostavljam da je uvek bilo lakše upravljati sa malim zemljama nego kada imate jedan jedinstveni glas i to je upravo razlog zašto je jedan deo Evrope proti inicijative Otvoren Balkan.

Kurir.rs