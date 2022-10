SRBIJA NIJE "SLEPO CREVO" BALKANA, VEĆ SE BEZ NJE NE MOŽE! Stručnjaci: Odnos Evrope prema Srbiji je komplikovan i BEZOBRAZAN

Jučerašnja vest da možda od 1. decembra nećemo moći da uvozimo rusku naftu navela nas je na razmišljanje o mnogim temama, a pre svega kako će se to odraziti na naš svakodnevni život.

Celu priču počela je Hrvatska i još neke zemlje Evropske unije kada su se usprotivile činjenici da Srbija kroz Jadranski naftovod dobija jeftiniju rusku naftu.

Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da bi to mogla da bude direktna finansijska šteta Srbiji i da bi time "izbili iz džepa građana Srbije stotine miliona evra". Ona je izjavila da ne postoji alternativni naftovod i da je to Hrvatska "zloupotrebila".

Podsetimo, nafta se do Srbije iz Rusije doprema morem i to preko Hrvatske Jadranskim naftovodom JANAF. Odatle dolazi do kompanije sa sedištem u Srbiji, Naftne industrije Srbije, u većinskom vlasništvu ruskog Gasproma, koji je dalje prerađuje i pušta u promet.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Aleksandar Vulin poručuje da će Srbija u bliskoj budućnosti morati da razmisli o izgradnji naftovoda u partnerstvu sa drugim zemljama.

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da će Naftna industrija Srbije od 1. novembra uvoziti samo nerusku naftu i to 80 odsto, dok će 20 odsto biti srpska nafta.

Dragoljub Kojčić, politički filozof i publicista, smatra da se EU ponaša krajnje bezobrazno prema Srbiji i da ona sama nije "slepo crevo" Balkana već se bez nje ne može.

- Balkan nije naivna stvar i to oni svi znaju. Kao što je Angela Merkel rekla da se ne može uspostaviti trajan mir bez Rusije. Mislim da je Merkelova sa jednom ubrzanom frenkvencijom kontakata sa Vučićem uvidela da je ovaj deo zapadnog Balkana važan. Takođe posle pokretanja inicijative Otvoreni Balkan, ne može se sa Srbijom ponašati kao da je "slepo crevo". Baš suprotno, Srbija nije "slepo crevo". Mislim da odnos Evrope prema Srbiji je komplikovan i bezobrazan. Ako gledate iz jednog specifičnog ugla, on pokazuje da se bez Srbije ne može. Srbija ne može da bude neko 13. prase pa da ga samo tako odbaciš. Verujem da će ova energetska kriza sa ovim prolongiranjem svakako da malo relaksira - rekao je Kojčić.

Urednika i voditelja Slavišu Veselinoviću interesovalo je da li Srbija treba sada da potraži neki drugi naftovod ili da ga i sama napravi.

Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku, smatra da je to ipak velika investicija za Srbiju i da ona sama nema gde da ga sprovede u trenutnom stanju.

- To je ogromna investicija. Ako poglecdamo kuda to može da prođe, mi imamo samo jednog saveznika zvaničnog i to je Mađarska. Međutim, ta ista Mađarska je glasala za uvođenje tih mera protiv Srbije, a priča se samo protiv Hrvatske. Ja ne vidim ekonomskih razloga da se tako nešto radi. Do sada se tolerisalo Srbiji da uvozi rusku naftu i profitira na nižoj ceni ruske nafte. Evropa je imala veliku toleranciju prema podstupcima Srbije, a sada vidimo da se to menja. Licemerno je optuživati samo Hrvatsku jer je to bila odluka svih članica EU - rekao je Kapor.

- Jedna Nemačka je nasilno preuzela ruska skladišta gasa u Nemačkoj. Ne zato što im je to palo na pamet odjedanput već zato što je to pitanje bezbednosti. Nemački je bio za cilj da apuni skladišta prirodnog gasa, dok Rusiji to nije bio za cilj. Tako da se ne bi smrzavali građani, oni su to uradili. Ne vidim zašto ne bi bilo dobro da to isto i Srbija uradi za građane. To nije izvan međunarodnog prava - rekao je Kapor.

