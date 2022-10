NEMAČKA I FRANCUSKA DALE PREDLOG ZA KOSMET Vučić: Traže da se saglasimo sa članstvom Kosova u UN, zauzvrat Srbija bi brže do EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas, govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, rekao da "naša pozicija postaje sve komplikovanija".

"Zapadne zemlje će pokušati da na svoj način reše problem ulaskom Kosova u UN. Time žele da oduzmu argument Kosova iz ruku Putinu", počeo je predsednik Vučić.

On je objasnio da postoji predlog rešenja koji su napravile dve najveće evropske sile, Nemačka i Francuska.

"Kada sam rekao da se menja arhitekutra razgovora, iz EU su me demantovali, ali nisam razumeo čemu služi taj demanti. Mi danas na stolu imamo predlog dve najveće evropske sile, Nemačke i Francuske. Ne možemo tek tako da odbijemo predlog takvih sila. Taj predlog ide na dva koloseka. Naša najveća greška je bila što smo prihvatili da EU počne da rukovodi rešavanjem statusa KiM".

Osvrćući se na reči Vjose Osmani, Vučić kaže:

"Predsednica tzv. Kosova juče je rekla da Srbi mogu danas da osnuju ZSO kao nevladinu organizaciju, ali da ne sme da bude suprotno njihovom ustavu. Niko ih nije opomenuo. To dolazi posle našeg razgovora sa Šolcom i Makronom. Ja ne mogu do detalja o tom papiru, jer je to tajna, a suština je da Srbija dopusti ulazak Kosova u sve institucije uključujući i u UN. Srbija bi za to dobila brzi ulazak u EU. Stav Republike Srbije je da moramo da razgovaramo, suviše su veliki i jaki da bismo izbegli razgovor. Cela ideja se zasniva na tome da ne moramo da formalno priznamo Kosovo, ali da smo saglasni sa članstvom Kosova u UN".

Predsednik dodaje da Amerikanci povećavaju vojno prisustvo na KiM.

"Interesantno je što kažu da dolaze da dodatno zaštite teritorijalni integritet Kosova, a to je nama jasan signal da ne možemo ni da sanjamo poštovanje povelje UN, niti poštovanje Rezolucije 1244. Mora da se zna čija jedina mora da se poštuje - odluka sile. Poruku smo razumeli. Međunarodno pravo je odavno pogaženo, postoji samo pravo sile. Nama ne preostaje ništa drugo nego da se pozivamo na Međunarodno pravo, koga se ostali pridržavaju samo kad im odgovara".

On poručuje da je zahvalan našem narodu na severu KiM i da će Srbija nastaviti da mu pruža podršku u svakom smislu.

"Mi u ovom trenutku imamo 8 nota o povlačenju priznanja Kosova i nastavićemo da radimo svoj posao. Teško je, jer će velike sile svaku takvu odluku probati da ospore. Očekujte da 2. ili 3. novembra počne procedura prijema Kosova u Savet Evrope. Čekaju da izađe mađarski član, a uđe litvanski. Ta akcija se planira mnogo meseci".

Na kraju, predsednik Vučić je zaključio:

"Mogu da nam uzmu sve, mi ćemo se boriti svim raspoloživim silama. Izgledi su nam mali. Kako god bilo, u ovom trenutku ne postoji volja u srpskom rukovodstvu za prihvatanje nezavisnosti Kosova".

(Kurir.rs)