UŽIVO VUČIĆ SE OBRAĆA NACIJI: Očekujte da 2. ili 3. novembra počne prijem Kosova u Savet Evrope, gradimo naftovod do Mađarske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji iz Palate Srbija.

On je ranije najavio da će danas govoriti o potezima koje će povući država u vezi sa svim važnim političkim i ekonomskim pitanjima, kao i o tome kakvu će politiku Srbija voditi u narednom periodu.

Predsednik Vučić govoriće o svim ključnim temama, poput uvoza nafte, hajke iz Hrvatske, dijaloga sa Prištinom, osvrnuće se i na nedavni boravak u Pragu na Samitu o inicijativi za uspostavljanje Evropske političke zajednice...

ENERGETSKA STABILNOST

"Mere se odnose na predstojećih šest meseci".

"Krenuću od nafte i naftnih derivata, posebno posle ovoga što se dogodilo u Pragu. Srbija godinama ima samo jedan naftovod, onaj koji ide preko Hrvatske".

"Uložićemo najmanje 12 milijardi u infrastrukturu u narednih šest godina".

"Poslednji događaji pokazali su da se Hrvatska pokazala kao nepouzdan snabdevač. U skladu sa dogovorom koji smo Orban i ja već postigli, pokrenućemo izgradnju 128 kilometara nafotvoda Novi Sad - Mađarska. Nafotovod bi mogao da košta do 100 miliona evra".

"Ako bi nam neko prekinuo dotok nafte, imali bismo je za 175 dana, a benzina za 59 dana".

"Radimo i na novim skladištima nafte. Jedan je predlog od 400 do 500 hiljada tona, ali Britanci traže posebne uslove arbitraže, a imamo predlog naših naftaša za skladište za 200 hiljada tona, pa ćemo da vidimo koji ćemo da prihvatimo".

"Trenutno imamo najveće rezerve gasa u istoriji zemlje".

VAŽNI ZADACI

"Važne zadatke bih podelio na kratkoročne, srednjeročne i dugoročne. Zbog sukoba u Ukrajini, a danas smo već u oktobru, dakle traju skoro osam meseci, kao posebno važnim su se pokazali: zdravstvo kao stub, finansijska i energentska stabilnost, hrana i vojska".

"Kao vrhovni komandant želim da vas obavestim, da ne bismo ostali bez municija i oružja, potpisao sam da sve naše fabrike moraju da ostave našoj vojsci 20 odsto svega što proizvedu".

O KOSOVU I METOHIJI

"Ovaj deo bih podelio u tri dela. Želim da vas obavestim da naša pozicija postaje sve komplikovanija. Zapadne zemlje će pokušati da na svoj način reše problem ulaskom Kosova u UN. Drugi razlog je, bez ikakve sumnje, da oduzmu argument Kosova iz ruku Putinu".

"Kada sam rekao da se menja arhitekutra razgovora, iz EU su me demantovali, ali nisam razumeo čemu služi taj demanti. Mi danas na stolu imamo predlog dve najveće evropske sile, Nemačke i Francuske. Ne možemo tek tako da odbijemo predlog takvih sila. Taj predlog ide na dva koloseka. Naša najveća greška je bila što smo prihvatili da EU počne da rukovodi rešavanjem statusa KiM".

"Predsednica tzv. Kosova juče je rekla da Srbi mogu danas da osnuju ZSO kao nevladinu organizaciju, ali da ne sme da bude suprotno njihovom ustavu. Niko ih nije opomenuo. To dolazi posle našeg razgovora sa Šolcom i Makronom. Ja ne mogu do detalja o papiru, jer je to tajno, suštine je da Srbija dopusti ulazak Kosova u sve institucije uključujući i u UN. Srbija bi za to dobila brzi ulazak u EU. Stav Republike Srbije je da moramo da razgovaramo, suviše ste veliki i jaki da bismo izbegli razgovor".

"Cela ideja se zasniva na tome da ne moramo da formalno priznamo Kosovo, ali da smo saglasni sa članstvom Kosova u UN".

"Amerikanci povećavaju vojno prisustvo na KiM. Interesantno je što kažu da dolaze da dodatno zaštite teritorijalni integritet Kosova, a to je nama jasan signal da ne sanjamo poštovanje povelje UN, niti poštovanje Rezolucije 1244, mora da se zna čija jedina mora da se poštuje - odluka sile. Poruku smo razumeli. Međunarodno pravo je odavno pogaženo, postoji samo pravo sile. Nama ne preostaje ništa drugo nego da se pozivamo na Međunarodno pravo, koga se ostali pridržavaju samo kad im odgovara".

"Pozicija srpskog naroda na KiM je takva da ne moram o tome da govorim. Zahvalan sam im. Nastavićemo da mu pružamo podršku u svakom smislu".

"Mi u ovom trenutku imamo 8 nota o povlačenju priznanja Kosova, nastavićemo da radimo svoj posao. Teško je jer će velike sile svaku takvu odluku probati da ospore".

"Očekujte da 2. ili 3. novembra počne procedura prijema Kosova u Savet Evrope. Čekaju da izađe mađarski član, a uđe litvanski. Ta akcija se planira mnogo meseci".

"Mogu da nam uzmu sve, mi ćemo se boriti svim raspoloživim silama. Izgledi su nam mali. Kako god bilo, u ovom trenutku ne postoji volja u srpskom rukovodstvu, za prihvatanje nezavisnosti Kosova".

OBRAĆANJE U 7 DELOVA

"U skladu sa dogovorom koji sam napravio sa predsednicom vlade, a pre nego što ona iznese sveobuhvatni plan vlade, želeo bih da danas obavestim građane Srbije o svim važnim političkim događajima i onome što država može da učini. Podelio sam obraćanje u sedam delova".

