PUTIN SHVATA DA JE NAMA NOŽ POD GRLOM! Gosti Usijanja: I da uvedemo sankcije, Rusi ne bi uzeli za zlo, ako bi to bila stvar nužde

U današnjoj emisiji Usijanje gosti su bili Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Oni su razgovarali o jutrošnjem obraćanju predsednika Aleksandra Vučića naciji i komentarisali savremeni politički položaj Srbije.

- Obraćanje predsednika imalo je odličan tajming, s obzirom na jučerašnja dešavanja i susrete sa međunarodnim zvaničnicima. Došao je sa nečim svežim što je doneo iz Praga. Mnogo toga što je predsednik rekao je potvrdilo moje pretpostavke. Iznenadilo me je da je odluka da Kosovo bude deo saveta evrope toliko blizu - rekao je Gajović.

On je ocenio da veliki broj zemalja čiji zvaničnici pominju predsednika govori o tome koliko je njegova diplomatija dinamična, a potom se osvrnuo na odluku da se gradi energetski tok do Drača rekavši da je to nužnost kako bi smo se oslobodili zavisnosti od Hrvatske.

Dejan Vuk Stanković smatra da je pitanje Kosova u interesu Srbije nemoguće rešiti bez partnerstva sa Rusijom, a o mogućoj podršci Kine kaže da se ona aktivira samo ako su Kinezi neposredno ugroženi.

- Srpske interese može da zaštiti jedino Rusija i ona je to pokazala sa dva veta: na genocid u Srebrenici i na nezavisnost Kosova - kaže Stanković i dodaje:

- Od nas se traži opredeljivanje. Mi da uvedemo sankcije Rusiji ne možemo da zaustavimo rat u Ukrajini. Rusima bi tako rekli da više nismo partneri i oni bi revidirali povoljne aranžmane vezane za gas, A EU ne nudi nikakvu kompenzaciju za taj gubitak. Rusiju ne možemo u potpunosti da podržavamo jer bi bili nedosledni po pitanju Kosova.

Gajović smatra da ukoliko bi Srbija došla u tako nezavidnu situaciju da mora da uvede sankcije Rusiji, reakcija Putina i ruskog rukovodstva ne bi bila oštra prema Srbiji.

- Mislim da su Putin i Rusija mudri da shvate da je nama nož pod grlom. Mi smo zemlja koja najduži period ne uvodi sankcije Rusiji. Mislim da nam Rusi to ne bi uzeli za zlo, ako bi to bila stvar nužde.

