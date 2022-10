"KOŠTUNICA NAJVIŠE PROFITIRAO OD ĐINĐIĆEVE SMRTI?!"Sead Spahović učestvovao u otkrivanju pozadine Zoranovog ubistva OTKRIO DETALJE

Basarin današnji gost je advokat Sead Spahović koji govori o brojnim temama u vezi sa pravosuđem i sudstvom, kao i o događajima koji su obeležili našu istoriju. Govorio je o demokratiji, izboru sudija, presudi Oliveru Duliću, o pozadini Đinđićevog ubistva, prodaji C marketa i brojnim drugim temama.

Svetislav Basara je istakao je da je Sead Spahović pomagao Srđi Popoviću u pisanju pozadine Đinđićevog ubistva.

foto: Kurir televizija

- Jesam u okviru svojih skromnih mogućnosti. Ne mogu svega da se setim, on je tu prijavu negde objavio. On je pokušavao da dokaže pošavši od antičke pretpostavke koju je formulisao Ciceron "Qui bono" što znači "Ko je dobar" odnosno ko ima koristi od toga. Onda je Popović tim rezonom zaključio da je glavni beneficijar tog ubistva Koštunica. Išao je na to da to i dokaže. Pošto čvrstih dokaza u startu nije bilo, on je na osnovu indicija napravio konstrukciju koja glasi svest o zajedničkom delovanju - kaže Spahović i dodaje:

- Oni koji su išli da likvidiraju Đinđića, koji su tražili da se vojska ne meša, koji su išli kod generala Ace Tomića. Kriminalci su se oko toga angažovali, JSO, delovi državne bezbednosti. U celoj priči Srđa Popović je napravio konstrukciju o vidu saučesništva gde nije dokaziv direktan dogovor da se nešto uradi nego se vidi iz činjenica da oni koji deluju i nisu u neposrednoj vezi, znaju jedni za druge šta rade. Nezavisni tužilac je mogao to da prihvati u meri pokretanja postupka. Specijalni tužilac ima tu privilegiju da kad odbaci slučaj ne mora nikom da se pravda. Prošlo je skoro 20 godina, ističu rokovi za zastarelost, ali za istraživanje činjenica nikad nije kasno - kaže Spahović.

Na pitanje voditelja Svetislava Basare, zašto Koštunica ne snosi nikakve konsekvence što se nije odazvao na sudski poziv da kao svedok podeli saznanja o ubistu Đinđića, advokat ističe da je to zato što je bio na višem nivou.

foto: Kurir televizija

- Zato što je bio na višem nivou, tu je lakša odbrana. Koštunica nije pravio svoje pravosuđe, imao je autoritet da je on neviđena poštenjačina koja ne učestvuje ni u čemu lošem. Kad kažu da si legalista, šta to znači? Ne mogu da mu zamerim pravosuđe, ali je kriminal to što je dao NIS Rusima - kaže Spahović i dodaje:

- On je bio Sablja iz Stambolićevog vremena. On je uhapsio Batića 2004. godine. Ustavni sud je doneo odluku po kojoj je neko trebalo da bude pušten iz zatvora. To nije objavljeno u "Službenom glasniku", a po toj optužnici sve je urađeno po Batićevom nalogu. Sreća što je na dežurstvu bila neka žena koja ga je pustila posle zadržavanja. Pa je uhapsio Radeta Terzića, zapravo sve koji su radili na izručivanju Miloševića. Ipak, na moju veliku žalost, on je prema pravosuđu imao bolju ulogu nego Tadić - istakao je čuveni pravnik.

Kurir.rs

