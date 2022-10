STRANE SLUŽBE HARAJU BEOGRADOM! Karan: Hoće da pretvore Srbiju u poligon za svoje PRLJAVE OBRAČUNE

Profesor dr Radomir Mališinović, nekadašnju dekan Fakulteta bezbednosti i Ljuban Karan, potpukovnik kontraobaveštajne službe u penziji istakli su da je rad tajnih službi u Beogradu jasan znak da se želi napraviti neki raskol u Srbiji.

- Ne smemo da dozvolimo da tajne službe vode rat na našem prostoru. Srbija sada ima toliko bezbednosnih izbora, da naše tajne službe imaju previše posla. Nije slučajno Gašić spomenuo hibridni rat, ali je problem što tome može da se suprotstave samo posebno obučene službe. To je jedna velika lepeza gde spada i terorizam i podrivanje države na različite načine. Cilj hibridnog ratovanja je da se naprave podele u društvu. To je vojna strategija da se stvara unutrašnje nezadovoljstvo na veštački način - kaže Ljuban Karan, potpukovnik kontraobaveštajne službe u penziji.

foto: Kurir televizija

Profesor dr Radomir Mališinović, nekadašnju dekan Fakulteta bezbednosti istakao je da je tajne službe služe da se dovodi ona vlast koja su lojalne sili koja želi promene kod nas.

- Obaveštajne službe su postale i faktor znanja, bez njih nije moguće kreirati politiku. Vi znate da su samo pojedine tajne službe uspele sto vlada da sruše. Pretnja nestankom našem narodu nije ništa novo. Sad su i diplomate prešle sve crte da prete i da naređuju, to je nezapaćeno u istoriji sveta, izuzev kada se nagoveštava direktni rat u nekoj zemlji. Nijedna zemlja osim SAD nije suverena, čak ni Rusija, koja se sada bori za svoj suverenitet - kaže Mališinović.

foto: Kurir televizija

Šta donosi neuvođenje sankcija Rusiji

- Kad popustite na jednu ucenu, to je kao kula od karata i to će se nastaviti. Samo mogu da vam postavljaju nove uslove, sledeće je KiM, a onda i Republika Srpska, gde se već sprema neka obojena revolucije. Problem je što na zapadu niko ne priznaje srpske nacionalne interese. Oni silom mogu sve, mogu sve drugo da nam preseku, ali neka niko ne misli da mogu da nam uteruju nešto što naš narod neće, neka budu spremni na to da je naš narod spreman na sve - kaže Ljuban Karan i dodaje:

- Naše službe su se brzo oporavile upravo zbog bezbednosnih problema. Ti operativci peku svoj zanat u teškim uslovima i deset puta se brže uče sada. Iznutra može da nastane problem unutar same službe, kao što je onaj slučaj sa prisluškivanjem predsednika - kaže Karan.

