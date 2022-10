POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE: Srbija da ignoriše pretnje sa zapada!

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) poziva vlast da ignoriše pretnje specijalnog izaslanika SAD i zvaničnika EU da je rok za tzv."normalizaciju odnosa Prištine i Beograda" godišnjica od početka specijalne operacije Rusije u Ukrajini.

- Jasno je šta zapad podrazumeva pod normalizacijom odnosa Srbije i secesionista, a je to gubljenje suvereniteta naše zemlje, korak po korak, nad južnom srpskom pokrajinom. Na to Srbija ne može pristati ne do 24.februara, nego nikada. Nama je interesu da se vojni konflikt u Ukrajini završi, pa tek onda pod pokroviteljstvom UN da se otpočne dijalog o punoj primeni Rezolucije 1244 UN" - izjavio je narodni poslanik, predsednik POKS i jedan od lidera Koalicije NADA, Vojislav Mihailović.

- Nemamo pravo, ni pred precima, ni pred potomcima da učinimo i jedan ustupak secesionistima sa Kosova i Metohije. Naprotiv, treba da tražimo primenu rezolucije 1244 UN i u delu koji se odnosi na vraćanje dela vojske i policije na granične prelaze sa Albanijom. Moramo biti složni i vlast i opozicija pred pritiscima sa zapada koji čini sve da se otme deo naše teritorije. Nikada u istoriji nismo pristali na pretnje i pritiske, pa nećemo ni sada. Uvek kroz istoriju su neslavno završile sile koje su nam pretile - dodao je Mihailović.

(Kurir.rs)