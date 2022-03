POKS: Reakcija bivšeg predsednika stranke Gojkovića nije primerena, neće uspeti u nameri da ućutka medije

BEOGRAD - Žika Gojković neće uspeti u nameri da ućutka medije Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) čiji je predsednik Vojislav Mihailović, smatra neprimerenom reakciju bivšeg predsednika POKS, Žike Gojkovića, koji je protestvovao ispred RIK i REM, zajedno sa svih svojih 11 pristalica.

"U jednom se mogu složiti sa Žikom Gojkovićem, da nema dva POKSa, nego samo jedan. Pravi je onaj koji je organizovao redovnu, legalnu, legitimnu i demokratsku izbornu skupštinu u Beogradu 3.januara, na kojoj je ubedljiva većina delegata-članova odlučila da želi promene na čelu stranke i zato izabrala novo rukovodstvo. Bilo im je dosta afera bivšeg predsednika Gojkovića, od slučaja skrivanja da je član borda direktora državnog Mtela, preko lažne diplome, toga da je u zadnja četiri ciklusa bio na tri izborne liste, Borisa Tadića, Čede Jovanovića, Aleksandra Vučića i mnogih drugih afera. Ministarstvo za državnu upravu, iako je prošlo dva meseca od izborne skupštine, a y zakonu postoji rok do mesec dana, nije promenilo zastupnika u registru političkih stranaka i na taj način je omogućilo Žiki Gojkoviću i njegovoj družini nezadovoljnika da zloupotrebljavaju ime stranke i da se predstavljaju kao POKS čak i na glasačkom listiću.

Umesto da mi protestujemo zbog toga, koji smo zaista oštećeni, protestvuje onaj koji je na platnom spisku režima, a glumi opoziciju, tražeći da se mediji ućutkaju i ne prenose naše reči. Očigledno da mu je to nagrada za posao koji pokušava da uradi za vlast, a to je da umanji rejting koalicije NADA u kojoj je i POKS od samog početka. Ovo je logično i očekivano jer se NADA probila na prvo mesto po rejtingu kada su izborne liste desnice u pitanju i to je neće promeniti koliko god se Gojković trudio" - izjavio je Vojislav Mihailović, predsednik POKS.

POKS ističe da jedini sudija čija je stranka i ko je predsednik može biti članstvo koje je izabralo Vojislava Mihailović prema pravilima Statuta stranke. Drugi pokazatelj je taj što je POKS ostao u koaliciji NADA, a nezadovoljnici su otišli pod skute Boška Obradovića. I treći pokazatelj uz koga je članstvo POKS je taj da je koalicija NADA u roku od tri dana skupila potpise i šesta predala izbornu listu, dok se frakcija Žike Gojkovića mučila sedam dana i bila tek 11. koja je predala.

