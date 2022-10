PREMIJERKA ODGOVORILA BOŠKU OBRADOVIĆA: Ako svuda vidite gej propagandu, onda vas to baca u problem!

Lider Dveri Boško Obradović dobio je oštar odgovor premijerke Ane Brnabić povodom njegovih teorija o postojanju LGBT propagande, o kojima je govorio i danas u Skupštini Srbije. Ona je u parlamentu suočila Obradovića s porukama koje on o sebi šalje kada govori negativno o gej populaciji.

foto: Kurir televizija

- Poštovani narodni poslaniče, već sam vam napisala jedan tvit o tome. Samo da vam kažem u vašem govoru dva puta ste pomenuli LGBT propagandu i svuda vidite LGBT propagandu i svuda vidite nešto što je gej. Znate, ima to kada neka žena valjda kada želi da zatrudni svuda vidi trudnice. Kada neki muškarac obožava zgodne žene, on svuda vidi zgodne žene. Onaj koji svuda vidi gej propagandu, ne znam šta je problem, ali nemojte da pričate više o tome zato što vas, poštovani narodni poslaniče, to baca u problem. Šta voli, šta muči, pustite LGBT, neka oni žive svoj život i nemojte to više da pominjete. Bez veze je da se toliko hvatate za to. Uvek to ima neko značenje, da ga ja sad ne tumačim - poručila je Ana Brnabić.

Kurir.rs