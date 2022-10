PREMIJERKA BRNABIĆ U SKUPŠTINI: Nova Vlada Srbije će nastaviti realizaciju programa Srbija 2025.

Nova Vlada Srbije mora da nastavi da radi na implementaciji programa Srbija 2025, izjavila je danas u ekspozeu mandatarka za sasatav Vlade Srbije i premijerka Ana Brnabić.

."Naš plan je da u narednih godinu dana završimo pet autoputeva i brzih saobraćajnica: deonicu Moravskog koridora do Кruševca, Surčin - Novi Beograd na autoputu Miloš Veliki, obilaznicu oko Beograda do Bubanj Potoka, brzu saobraćajnicu Valjevo - Lajkovac i autoput od Rume do Šapca", kazala je ona u Skupštini Srbije.

Kako je istakla, sve to je način da se "dođe do zacrtanog cilja da do 2026. godine prosečna plata u Srbiji bude 1.000 evra, a prosečna penzija 500 evra".

"U ovom trenutku imamo 12 projekata u implementaciji u ukupnoj dužini od oko 500 kilometara. Uveliko se radi Ruma – Šabac – Loznica i završava se most preko Save na autoputu Кuzmin – Sremska Rača", rekla je ona poslanicima.

Podsetila je da su započeti radovi na Fruškogorskom koridoru, autoputu Niš – Merdare, kao i radovi na izgradnji saobraćajnice Požarevac – Veliko Gradište – Golubac.

"Završili smo još jednu deonicu autoputa Miloš Veliki, od Preljine do Pakovraća, čime smo napravili obilaznicu oko Čačka. Na obilaznici oko Beograda završena je deonica od Ostružnice do izlaza iz tunela Straževica", kazala je ona.

Brnabić je najavila i da će brza pruga od Novog Sada do Subotice, čija je izgradnja u toku, biti završena u mandatu nove Vlade Srbije.

"U mandatu ove Vlade krećemo i sa radovima na izgradnji brze pruge od Beograda do Niša, čija je priprema u toku", kazala je ona.

Istakla je i da je jedan od najvećih rezultata prethodne Vlade Srbije otvoranje prve brze pruge u Srbiji, koja je omogućila da se od Beograda do Novog Sada putuje za nešto više od 30 minuta, brzinom od 200 kilometara na sat.

Dodala je da su u prethodne dve godine završene i rekonstrukcija i modernizacija železničkih pravaca Subotica – Horgoš, da je započeta obnova pruge Niš – Brestovac, a uskoro će početi radovi na pruzi Niš – Dimitrovgrad.

Ona je podsetila na mandat prethodne Vlade Srbije, na čijem je čeju bila, naglašavajući da je država kroz tri ekonomska paketa za podršku privredi i građanima, tokom pandemije korona virusa, investirala blizu devet milijardi evra, "kako bi se sačuvala radna mesta, produktivnost i konkurentnost kompanija u Srbiji, a pre svega mikro, malih i srednjih preduzeća".

foto: Zorana Jevtić

Istakla je i da je prema podacima Svetske banke, Srbija bila jedna od samo 10 država na svetu koja je imala smanjenje nezaposlenosti u 2020.

"Danas je nezaposlenost u Srbiji na istorijski najnižem nivou od 8,9 odsto, prosečne plate su veće od 600 evra i očekujemo da budu preko 700 evra do kraja ove godine", rekla je ona.

Podsetila je i da je Srbije u 2021. imala rekordni nivo stranih direktnih investicija od 3,7 milijardi evra, naglašavajući da ove godine, prema trenutnim pokazateljima, očekuje približno isti ili čak i viši nivo investicija.

"Od oktobra 2020. godine, imali smo 66 otvaranja fabrika ili postavljanja kamena temeljaca za nove fabrike. Ukupna vrednost samo tih investicija je 2,4 milijarde evra i obezbediće preko 26.000 novih radnih mesta", kazala je Brnabić.

Kako je naglasila, zahvaljujući rastu privrede, bruto domaći proizvod (BDP) Srbije je prvi put u istoriji prešao 50 milijardi evra prošle godine, kada je bio 53,3 milijarde evra, a ove godine očekuje da će biti veći od 60 milijardi evra.

(Kurir.rs/Beta)