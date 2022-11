PREDSEDNIK AMERIČKE PRIVREDNE KOMORE U SRBIJI ZA KURIR: Američki investitori vide Srbiju kao drugi dom i dobro mesto za ulaganje

Poseta kompanija iz Amerike u okviru trgovinske misije jeste signal boljih ekonomskih odnosa između Srbije i SAD. Već duže vreme primetan je trend poboljšanja ekonomskih odnosa sa SAD. Poslednje dve godine ukupna robna razmena između Srbije i SAD znatno raste, dok rast izvoza iz Srbije predstavlja potencijal za dalje poboljšanje ekonomskih odnosa, kaže u intervjuu za Kurir Stefan Lazarević, predsednik Američke privredne komore u Srbiji (AmCham), govoreći o tome da li je ovonedeljna poseta američke privredne delegacije Beogradu signal da SAD nastavljaju da ulažu u našu zemlju.

Za koje oblasti su najviše zainteresovane kompanije iz Amerike?

- Imajući u vidu sastav delegacije iz SAD, uočavamo da postoji sve veće interesovanje IT kompanija za Srbiju, kao i onih iz oblasti infrastrukture, telekomunikacija i energetike, što je jako dobar pokazatelj dobrog poslovnog ambijenta u Srbiji. Poslednjih godina primećujemo da je sve veći broj akvizicija domaćih kompanija od strane kompanija iz SAD, i sve to zajedno predstavlja dobar pravac razvoja odnosa između Srbije i SAD. Američke kompanije do sada su u Srbiju uložile preko četiri milijarde dolara i zapošljavaju preko 30.000 ljudi.

Ovonedeljni sastanak delegacija Srbije i Amerike foto: Printscreen/predsednik.rs

Koliko je kriza izazvana najpre pandemijom koronavirusa, a potom i rusko-ukrajinskim ratom uticala na raspoloženje američkih investitora za ulaganje u region?

- U poslednjih nekoliko meseci dve američke kompanije su započele ili proširile svoje poslovanje u Srbiji. To su pozitivni primeri koji govore u prilog činjenici da se privredna aktivnost i dalje dešava i da investitori Srbiju vide kao dobro mesto za ulaganje. Upravo smo završili istraživanje među kompanijama članicama AmChama i kompanije su se izjasnile da će u 2023. biti obazrivije po pitanju novih projekata. Ono što ohrabruje jeste da će investicije u redovno poslovanje biti nastavljene, što govori u prilog činjenici da će kompanije i dalje ulagati kako bi bile spremne da, kada se stabilizuju globalne prilike, nastave tamo gde su stali. Želja da se ulaže u trenutne poslovne procese je naznaka da se ne očekuje smanjivanje broja zaposlenih.

Šta su prednosti Srbije kada je reč o privlačenju investitora?

- Srbija je zemlja veoma dobro obrazovanih ljudi koji odlično govore strane jezike. Zemlja s veoma razvijenom IT i telekomunikacionom infrastrukturom, stabilnom političkom situacijom i veoma dobrim i povoljnim poreskim tretmanom. Najbolja preporuka za nove investitore u Srbiju upravo su kompanije članice Američke privredne komore koje već duži niz godina uspešno posluju na našem tržištu i doživljavaju Srbiju kao drugi dom. Do sada je tih 225 kompanija u Srbiju uložilo preko 14 milijardi evra i zapošljavaju preko 100.000 naših građana.

Šta treba da bude među prioritetima nove Vlade Srbije kada je reč o privredi? Na kojim reformama treba raditi?

- Naš odgovor na globalne izazove treba da budu reforme koje će našu zemlju učiniti još boljim mestom za rad i život. Digitalna transformacija, sprovođenje zelene agende za ekološki čistu i energetski efikasnu Srbiju, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i unapređenje regionalne ekonomske saradnju kroz inicijativu Otvoreni Balkan, s fokusom na daljim EU integracijama. To su četiri prioriteta za koja verujemo da su ključna za nastavak kreiranja modernog poslovnog ambijenta. Smatram da upravo ovi prioriteti predstavljaju kamen temeljac daljeg održivog razvoja naše zemlje, i to kroz modernizaciju države i administrativnih procedura, ali i dalje stvaranje sistema u kome mladi žele da ostanu, rade i osnivaju porodicu.

O regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan će tek pokazati svoj potencijal Koliko je, po vama, inicijativa Otvoreni Balkan doprinela privrednoj saradnji i povezivanju između Srbije, Albanije i Severne Makedonije? Sastanak Otvorenog Balkana foto: Beta - Potencijal šireg regionalnog tržišta može da se postigne samo ako sva tržišta zapadnog Balkana učestvuju u inicijativi i ako se dogovorene mere efikasno sprovode, a novi vidovi saradnje fazno uvode. Prepoznajući važnost inicijative, AmCham Srbija zajedno sa AmCham organizacijama iz regiona dogovorio se o intenzivnoj saradnji na unapređenju regionalnih integracija, s krajnjim ciljem potpune integracije Srbije i regiona u EU. Između ostalog, pokrenuli smo istraživanje među kompanijama o obaveštenosti o konkretnim olakšicama za kretanje robe, usluga i ljudi, kao i merenje rezultata primene sporazuma za kompanije u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Rezultat projekta biće i konkretni predlozi za prioritetne oblasti prekograničnog poslovanja koje je potrebno olakšati u okviru ove inicijative i trenutno razmišljamo o najefikasnijem načinu da predstavimo rezultate i plan daljeg delovanja, s ciljem postizanja pune inkluzivnosti procesa. Ovo je odličan projekat koji će, nadam se, u skoroj budućnosti pokazati svoj pun potencijal.

Boban Karović