OD PONEDELJKA BEZ RUSKE NAFTE PREKO JANAFA: Evo da li će biti NESTAŠICE GORIVA ILI RASTA CENA!

Od ponedeljka Srbija više neće dobijati rusku naftu preko hrvatskog naftovoda Janaf jer 5. decembra počinje da se primenjuje odluka o zabrani uvoza ove nafte u Evropsku uniju pomorskim putem, kojom je, na zahtev Hrvatske, obuhvaćena i naša zemlja.

Bez problema Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović navela je da, i pored toga što EU od naredne nedelje stavlja rampu na rusku naftu za Srbiju, to neće predstavljati nikakav problem za naše građane, s obzirom na postojeću alternativu.

- Srbija ni do sada nije uvozila veliku količinu nafte iz Rusije, već više iz Iraka i Kazahstana - kazala je ministarka Đedović, dok je iz resornog ministarstva poručeno da snabdevenost pumpi nijednog trenutka neće biti dovedena u pitanje i da je obezbeđeno sigurno i nesmetano dopremanje svih tipova nafte koji su dostupni na tržištu.

Biće više iz Azerbejdžana Nebojša Atanacković, dugogodišnji član Upravnog odbora "Nafta a. d", objašnjava za Kurir da će Srbija nastaviti da dobija naftu preko Janafa, samo ne rusku, kao i da ne očekuje nestašice ili poskupljenje naftnih derivata.

- Najveći deo sirove nafte Srbija ni do sada nije nabavljala iz Rusije, već pre svega iz Iraka, a očekujem da ćemo je sada više dobijati i iz Azerbejdžana. Verujem da država ima dobro pripremljen plan i da će se snalaziti da kupi naftu po najpovoljnijim cenama. Takođe, NIS ima neke svoje proračune i nije nemoguće da i ako dođe do skoka cena nafte na berzi, to će pokriti država kako građani ne bi osetili poskupljenje. Svakako, ne očekujem nikakve probleme od 5. decembra, ne verujem ni da će biti nestašice derivata, ali ni rasta cena. I poslednjih nedelja cene naftnih derivata su rasle u Evropi, ali ne i kod nas - kazao je Atanacković.

Da podsetimo, na samitu u Pragu u oktobru, gde se raspravljalo o novim sankcijama za Rusiju, hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da "ne sprečava Srbiju da uvozi rusku naftu, ali da neće dozvoliti da ona ide preko hrvatskog Janafa". Doduše, Plenković je dobro znao da Srbija rusku naftu pomorskim putem uvozi isključivo preko naftovoda Janaf, za čije korišćenje Hrvatima uredno plaćamo od 45 do 48 miliona evra godišnje. S druge strane, od ove odluke EU izuzeta je sama Hrvatska, ali i Mađarska, Češka, Slovačka, Rumunija i Bugarska.

