STRATEŠKI PROJEKAT: Naftovod do Mađarske koštaće 100 miliona evra, a Hrvatima samo takse za transport plaćamo 48 miliona godišnje!

Srbija bi naftovod do Mađarske mogla da počne gradi bukvalno u narednim nedeljama, te da ga završi već do kraja sledeće godine i tako prestane da zavisi od nafte koja stiže iz Hrvatske preko Janafa, nezvanično saznaje Kurir. Ovaj projekat, koji bi zaokružio stabilnost energetskog snabdevanja, košta oko 100 miliona evra.

Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon što je Hrvatska stopirala dotok ruske nafte Srbiji preko naftovoda Janaf, naša država gradiće naftovod do Mađarske u dužini do 128 kilometara, što će omogućiti još jedan pravac snabdevanja i mogućnost da biramo ono što je povoljnije. Kako je za Kurir otkrio dobro obavešten izvor upućen u ove planove, izgradnja naftovoda, koji će koštati oko 100 miliona evra, mogla bi da počne već narednih dana, odnosno maltene sledeće nedelje.

foto: EPA

- Ako bi sve išlo po planu, naftovod bi mogao da bude završen u narednih 14 do 20 meseci. Znači, u najoptimističnijem slučaju on bi bio gotov krajem sledeće godine, a u najgorem slučaju gradnja bi trajala do proleća 2024. Inače bi bilo potrebno znatno više vremena, ali imamo sreću što će se koristiti trasa koja se koristila za Turski tok, te radovi ne bi išli od nule - kazao je sagovornik Kurira.

Odlična stvar

Koliko je gradnja ovog naftovoda do Mađarske korisna za Srbiju, ukazuje stručnjak za energetiku Stevica Deđanski.

- Nama, naime, nisu problem količine nafte koju nabavljamo, već to što što smo zavisni od jednog izvora, i to iz pravca Hrvatske, koja nam dokazano ne želi dobro. Tako nam sada stopiraju naftovod koji smo zajedno gradili svojevremeno i još im godišnje plaćamo desetine miliona evra takse za transport tim naftovodom. Naime, mi ćemo sada izgraditi naftovod do Mađarske za 100 miliona evra, a njima smo svake godine plaćali 48 miliona evra samo za transport. Iako ćemo i dalje moći da uvozimo naftu i tim naftovodom eventualno, jednostavno nećemo imati više mač nad glavom šta će njima da padne na pamet - kaže Deđanski.

foto: Kurir Televizija

Kako zaključuje, gradnja ovog naftovoda nesporno je odlična stvar i, srećom, sada, kaže, imamo novca da taj projekat izvedemo i ne zavisimo više ni od koga.

Istovremeno, ministarka energetike i rudarstva Zorana Mihajlović ukazuje da ovo jeste jedna mogućnost.

- Mi smo je predvideli kao takvu, u smislu da ako se želi ruska nafta, imamo je kroz naftovod ka Mađarskoj i priključenje na Družbu. Ipak, i dalje je najpovoljnije za nas da koristimo Janaf jer preko njega može da se doprema svaka nafta koja stigne tankerima iz bilo kog kraja sveta - kaže Mihajlovićeva za Kurir.

Prioriteti

Dodaje pak da za naftovod ka Mađarskoj idejni projekat već postoji, te da ostaje da se uradi projektno-tehnička dokumentacija, ali i da se reše imovinska pitanja.

foto: Kurir Televizija

- A kada govorimo o energetskoj stabilnosti, prioritet je da se završi gasovod Niš-Dimitrovgrad i da se iduće godine dobija i gas od drugog dobavljača, kao i konekcije sa Severnom Makedonijom, Rumunijom i Hrvatskom. Veoma bi bilo važno i da učestvujemo na neki način u investiciji koju ima Albanija, koja gradi veliki LNG terminal kapaciteta šest milijardi kubnih metara. Dakle, mi smo dali mogućnosti, a vlada i predsednik će definisati šta je tačno prioritet - zaključila je Mihajlovićeva.

Ekonomista Miladin Kovačević takođe ocenjuje da je odlično što će Srbija graditi naftovod ka Mađarskoj.

foto: Kurir

- Pre svega je dobro što će to biti naš naftovod, uz najverovatnije delimično vlasništvo i Mađarske. On će, bez sumnje, svakako značiti osiguranje snabdevanja naftom, i to s mreže naftovoda Družba, koji se puni naftom iz ruskih izvora. To je laka nafta na koju je podešena i naša pančevačka rafinerija, što je bitna stvar, jer bi sa takozvanom teškom naftom moralo da se radi neko prilagođavanje proizvodnog procesa derivata. Kako god, svakako bismo u naredne dve godine uvozili skuplju naftu, iračku najverovatnije - konstatovao je Kovačević.

Brojke 48 miliona evra iznose takse koje Srbija plaća Hrvatskoj za transport nafte

100 miliona evra košta izgradnja naftovoda do Mađarske

14-20 meseci je potrebno da se izgradi naftovod do Mađarske

128 kilometara je dužina naftovoda koji bi se gradio do Mađarske

Procenti Odakle sve uvozimo naftu Srbija najveći deo nafte uvozi iz Iraka, oko 45 odsto ukupne količine uvoza. Iz Kazahstana nam stiže 10, a iz Norveške oko jedan odsto. Iz Rusije tankerima stiže oko 15 odsto naših potreba, a s naših naftnih polja proizvodimo dovoljno nafte da zadovoljimo ostalih 23 odsto potreba.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Shutterstock