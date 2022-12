KURTI NASTAVLJA S PROVOKACIJAMA: "Detinjast" je zahtev Srbije da formiramo ZSO, ako to žele nek priznaju Kosovo

Premijer vlade privremenih institucija Kosova Aljbin Kurti izjavio je da je zahtev Srbije da Kosovo osnuje Zjednicu srpskih opština "detinjast", prenosi Gazeta ekspres.

"Ne možete postavljati detinjaste zahteve u dijalogu. Beograd to radi. To znači da želim ovo za sebe. Ne možeš postavljati detinjaste zahteve, ja želim, a ne gledam šta ti želiš. Dakle, morate zamisliti šta će se desiti ako se ista stvar dogodi i vama. To uvek treba tako predstavljati, jer je to još jedan način da se malo duže razradi reciprocitet kao zdrav princip dobrosusedskih odnosa”, rekao je Kurti, prenosi Kosovoonline.

Kurti dodaje da bi Srbija, "ako stvarno želi ZSO, trebalo da prizna nezavisnost Kosova".

"Da Srbija zaista želi ZSO, prva stvar koju bi trebalo da uradi je da prizna nezavisnost Kosova. Nama ovo ne treba, a oni ono ne žele i ne moramo tom pitanju dajemo toliki prioritet“, rekao je Kurti.

Kurti je upitao i zašto je Srbija čekala da na vlast dođe najveći protivnik ZSO da bi se to pitanje sprovelo.

"Ne možete tražiti u dijalogu stvari koje niste voljni da zamislite da implementirate u svom domu. Politika je ozbiljna profesija, razgovori i pregovori takođe. Da li je tačno da je Srbija čekala da ja postanem premijer da bi to sprovela? Pa su čekali da to sprovede najveći protivnik ZSO. Oni ne žele ZSO kao vrednost za sebe, već kao oružje protiv Kosova”, rekao je Kurti na sednici Skupštine.

(Kurir.rs / Kosvoonline)