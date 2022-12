"NAPRAVILI SMO VELIKI KORAK KA POVRATKU NAŠE DRŽAVE NA KOSOVO!" Stručnjaci tvrde: Opasan test za EU će uslediti 15. i 17. DECEMBRA

Srbiju ove nedelje očekuje nekoliko veoma važnih poseta od dolaska ministara za Evropu, Velike Britanije i Francuske, do posete ministra spoljnih poslova Portugala, Gabrijela Eskobara, Miroslava Lajčaka kao i predstavnika Francuske i Nemačke za dijalog.

Predsednik Aleksandar Vučić naveo je da će za Srbiju najteži dan biti subota, 17. decembar kada ćemo biti "izloženi žestokim napadima i pristicima spolja, ne samo hirbirdnim ratom kojem smo bili izloženi i do sada, već do sada najvećim i najtežim mogućim pristicima".

Srbija, osim što se sprema za dolazak brojnih zvaničnika, radi i na tome da članice EU koje nisu priznale nezavisnost Kosova sa statusnog aspekta ospore najavljenu kandidaturu Prištine za članstvo u EU 15. decembra.

U četvrtak 15. decembra Vlada bi trebalo da usvoji zahtev prema kome bi Srbija tražila povratak naše vojske i policije na KiM na osnovu Rezolucija 12 44.

foto: Kurir televizija

Gosti “Usijanja” bili su Perko Matović, iz Centra za nacionalnu politiku, i Aleksandar Gajović, novinar i književnik. Oni su se tom prilikom dotakli trenutne krize na severu Kosova.

Urednicu i voditeljku Jelenu Pejović interesovalo je isto pitanje kao i premijerku Srbije Anu Brnabić, a to je:

Po kojem pravnom osnovu i zašto su ROSU upale na sever Kosova?

Matović je naveo da za to oni nemaju apsolutno ni jedan pravni osnov.

- Oni pokušavaju da opravdaju svoje kršenje svega što je potpisano i dogovoreno. Dakle politika Aljbina Kurtija nije ozbiljna, ali je zato ekstremno štetna i opasna. Ovakvim potezima može doći do eskalacije sukoba preko noći. Mi moramo da budemo na apsolutnoj visokom nivou opreznosti po tom pitanju jer od kako je on došao na vlast mi na svake 2 do 3 nedelje imamo ogromne krize sa tim što je ova najveća do sada - rekao je Matović.

foto: Kurir televizija

- Morate da shvatite da EU ne želi da utiče na njih. Oni kada bi želeli, izvršili bi konačni pritisak i vratili bi ih za pregovarački sto i ne samo to. Mogli bi da ih nateraju da potpišu šta god oni to želeli. Pogotovo zato što bi mogli da budu sigurni da to nikada neće uzurpirati to što oni zovu svojom nezavisnošću pošto su oni baš sponzori te nezavsnosti - rekao je Matović.

- Moram da pohvalim, čak smo trebali da zatražimo i ranije povratak naše vojske na Kosovo. Mada čak i ako bude odbijen, to je veliki korak ka resuverenizaciji naše južne pokrajine. Veoma sam srećam što će do toga doći. Ništa se u politici ne izgovara bez ikakve procene situacije. Ukoliko se mi osećamo da možemo nešto tako da zahtevamo sada, to znači da je to sa naše strane ostvarimo. To nama neće biti dozvoljeno, ali je jasno da mi imamo dovoljno veliku političku i diplomatsku moć da nešto tako zatražimo. Zašto je to korak ka resuverenizaciji Kosova? Mi njima time šaljemo poruku kakvu politiku mi želimo da vodimo, a to je politika popštovanja rezolucije 1244 - rekao je Matović.

foto: Kurir televizija

- Tzv. država Kosovo će 15. decembra aplicirati za ulazak u Savet bezbednosti. To je jedan opasan test za EU i za sve one koji čine Savet Evrope kao i 17. decembra - rekao je Gajović.

