SIN UHAPŠENOG SRBINA DEJANA PANTIĆA: Predrag: Trudim se da budem jak, majci je najteže!

Trudim se da budem najjači u porodici, majci je najteže, sestre ne žive ovde, jedna sestra mi je trudna i već je bila u bolnici i pre ovoga, teško im je puno. Voleo bih da otac zna koliku podršku ima, da je narod uz njega. Nadam se da će on biti dobro i da će imati humane uslove, makar jedan krevet i da sačeka suđenje, kaže Predrag Pantić, sin Dejana Pantića, bivšeg policajca iz severne Kosovske Mitrovice koji je pre tri dana uhapšen jer je, kako navodi kosovska policija, "organizovao teroristički napad na prostorije CIK-a na severu zemlje". Predrag je za TV UNU naglasio da svi znaju da je njegov otac nevin.

- Nemaju za šta da ga terete, kad bude ozbiljnije tumačenje dokaza imaćemo pravo na odbranu i nadam se da će ga tada pustiti. Nadam se da će shvatiti da je sve greška i da je on nevin. Najviše me brine što se podiglo sve i na politički nivo, bojim se da oni sad iz inata neće da ga puste. Ljudi ovde su ogorčeni i ne veruju da su uhapsili Dejana Pantića, svima je teško što je zatvoren nevin čovek - poručio je on.

foto: Privatna Arhiva

Podsetio je da je Dejan sa suprugom u subotu u prepodnevnim satima otišao u Rašku da obavi privatne obaveze, normalno prešao administrativni prelaz, a u povratku su mu policajci stavili lisice na ruke, kako je mu je rečeno, zbog toga što je "organizovao teroristički napad na prostorije CIK-a".

- Otac je dao iskaz, a i advokat je takođe govorio. On nije bio uopšte tu dok se sve to dešavalo, bio je u gradu, kad se vraćao čuo je detonacije, ali on se tada nalazio u prodavnici i zvao je odande majku da joj kaže da se nešto događa. Tek kad se stanje malo smirilo on je došao kući, pričao je sa komšijama i u kuću je ušao sa zadnjeg ulaza, nije čak ni bio tu ispred kancelarije CIK-a. Otac je rekao da je video dosta novinara i kamera ispred koji su sve slikali, ali on je tuda samo prošao i otišao u kuću - ispričao je Predrag za UNU.

Kako kaže, njegov otac se našao ispred svoje zgrade 10-15 minuta nakon dešavanja.

foto: Privatna Arhiva

- Jednostavno se našao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Ni na kraj pameti mu nije bilo da će nešto da se desi - rekao je on. Dejanu je inače juče određen pritvor od 30 dana.

- Pod stresom smo zbog odluke o pritvoru, ne znam šta bih rekao. Mi kao porodica nemamo nikakav kontakt sa njim, sve ide preko advokata, on je išao na saslušanje koje je održano danas. Saslušavali su ga onlajn, javni tužilac je izneo optužbe prema ocu da je učestvovao u napadima ispred zgrade u kojoj živimo. Naveli su da imaju dokaze neke, ali naš advokat nije mogao da ima još uvek uvid u te materijale - rekao je on.

Predrag napominje i da porodica nema nikakav kontakt sa Dejanom, kao i da ne mogu da mu dostave ni lekove, ni stvari za ličnu higijenu.

- Advokat je napomenuo na sudu da su ocu potrebni lekovi, očekivali smo da bude pušten i da mu naknadno nešto odnesemo, ali ne daju. Čekamo da čujemo gde će ga sprovesti u pritvor. Izgledao je loše i umorno, ali nije imao veće tegobe, to nam je rekao advokat. Verovatno ga drže u improvizovanim ćelijama, to sam ja čuo, ali zvanično nemam nijedan podatak gde ga drže i kakvi su to uslovi - kazao je Dejanov sin za UNU.

foto: Privatna Arhiva

On se zahvalio i državi Srbiji koja im je, kako kaže, maksimalno pomogla, kao i narodu koji je izašao na barikade.

Podsetimo, Dejan Pantić je bivši pripadnik policije, a iz te službe je istupio prošlog meseca kada i svi policajci srpske nacionalnosti na severu KiM. Uhapšen je u subotu na punktu Jarinje na severu KiM, pod optužbom da je učestvovao u organizaciji i napadu na policiju pre nekoliko dana. Povodom hapšenja Pantića, Srbi na severu KiM su istog dana podigli barikade na više lokacija, zahtevajući njegovo i oslobađanje još jednog sunarodnika uhapšenog dan ranije.

