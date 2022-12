PANTIĆ JE NOĆAS BIO U JARINJU, ODREĐENO MU 30 DANA PRITVORA ŠTO JE NEZAKONITO Advokat: Požalio mi se da je spavao na stolici

JARINJE - Ročište uhapšenom Dejanu Pantiću iz Severne Mitrovice završeno je danas u 13 časova a njegov advokat Srđan Mitrović kaže za Kosovo onlajn da je tužilac tražio meru pritvora od 30 dana iako je ona protivna zakonu. Odluku, dodaje, čeka u narednim satima.

Mitrović je rekao da je ročište održano putem video linka i da nije video Pantića uživo.

„Dejan se nalazi u objektu u Jarinju, izgleda umorno, požalio mi se da je spavao na stolici“, kaže Mitrović.

Dodaje da je zahtev tužioca za određivanje mere pritvora od mesec dana uhapšenom Pantiću protiv zakona jer nije bilo nikakvih obrazloženja o samoj meri.

„Izneo sam tvrdnju da se radi o veoma poštenom čoveku, da je on u vreme za koje se sumnjiči da je počinio krivično delo kupovao hleb i predložili smo da kao dokaz uzmu video snimke sa nadzornih kamera od Ulice Knjaza Miloša, preko Bošnjačke do njegove zgrade, kao i snimak sa zgrade Direkcije za stambeno koja se nalazi odmah do zgrade Pantića“, kaže advokat.

Dodaje da je predložio da uhapšeni Pantić bude pušten na slobodu ili da mu bude određen kućni pritvor.

Mitrović kaže da Pantić, iako srčani bolesnik još uvek nije dobio svoju terapiju ali da mu je rečeno da će mu ona u najskorije vreme biti dostavljena.

„Nije popio terapiju, ja sam pitao sudiju kako da mu to dostave i on je ostao nedorečen", kaže Mitrović, koga je angažovala Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Dejan Pantić je uhapšen u petak na prelazu Jarinje kada se sa porodicom vraćao iz Raške. Tereti se za krivično delo „Izvršenje terorističkog akta“.

Kurir.rs/Kosovo online